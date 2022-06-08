Фото: ekaraganda.kz
Происшествия
Карагандинец сел на сиденье в автобусе и попал без кожи в больницу с химическим ожогом

Странный случай произошел с 18-летним карагандинцем в 40-ом автобусе. Парень присел на автобусное сидение, но оно оказалось влажным. Он сразу же встал, но было уже поздно. Неизвестная жидкость моментально впиталась в брюки и стала жечь кожу. Из автобуса парень вышел с химическим ожогом 3-ей степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По словам пострадавшего, ткань на штанах и белье моментально пропиталась едким веществом и прилипла коже. Он почувствовал сильное жжение. Превозмогая боль, ехал практически до конечной, периодически предупреждая людей, чтобы они не садились на это сидение.

Уже из дома парня на скорой увезли в больницу. Сейчас он находится в ожоговом отделении. Врачи диагностировали у него химический ожог 3-ей степени.

"Пациент поступил в отделение, диагноз: химический ожог обеих ягодиц, 3 А,Б степени, с площадью 4%. На данный момент состояние стабильное, без отрицательной динамики. Получает консервативное лечение", - комментируют состояние парня в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Как отметила мама пострадавшего, у сына бельё оторвалось от тела вместе с кожей, "прямо до мяса".

Карагандинка прислала в редакцию фотографии ран сына. Травмы, действительно, очень серьезные и страшные, отметили в редакции.

После госпитализации сына карагандинка написала заявление в полицию.

"Данный факт зарегистрирован в полиции. Для определения степени причиненного вреда здоровью назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Назначены экспертизы. Медики установят степень причиненного вреда. Полицейские тем временем забрали на анализ одежду парня. Возможно, установят химикат, который вызвал ожоги.

В автопарке № 3 ответили, что видеорегистратор в тот день не работал, но есть видео самого сидения. Руководство заявило, что если бы это была какая-то кислота, то она бы разъела обивку сидения, но с ним все в порядке. Даже грязи не видно.

В свою очередь, мать пострадавшего, как медик, говорит, что такие ожоги могла вызвать щелочь, и она не разъедает материалы.

"Ситуация непонятная. И, скорее всего, придется в полиции и в суде разбираться", - прокомментировали в автопарке.

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