Спорт
Карагандинцы оказались на грани вылета из Лиги конференций
Аскар Бейсенбаев
У Казахстана в этом сезоне еврокубков осталось лишь две команды – алматинский «Кайрат» и карагандинский «Шахтер», причем выступают они в третьей по силе лиге клубных европейских первенств, сообщает Kazpravda.kz.   

Больше всех удивляют, конечно же, «горняки», которые добрались до раунда плей-офф, обойдя достаточно серьезные команды Старого Света. И вот теперь на их пути встал еще один известный в футбольном мире клуб – израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Встреча прошла на столичной «Астана Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Сразу же скажем, что команды играли не очень зрелищно – скорости были небольшими, и в целом преимущество было за израильтянами. Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот во втором счет неожиданно открыли именно карагандинцы. На 73-й минуте наш российский легионер Идрис Умаев смог открыть счет. Правда, праздник в стане хозяев поля длился недолго, и уже через две минуты они получили в ответ первый гол от Матана Хозеза, а на 77-й точку в первом противостоянии поставил другой игрок израильской дружины Эден Шамир.

Ответная встреча состоится в Тель-Авиве 26 августа, и теперь большое преимущество, конечно же, имеет «Маккаби», который будет выступать дома, да еще и при зрителях (у них разрешен допуск фанатов на арены). «Шахтеру» будет невероятно тяжело победить на выезде, но мы все очень надеемся, что карагандинцы соберутся и преподнесут еще один сюрприз в этом сезоне, пробившись в групповую стадию.

А вот за кого можно практически не переживать, так это за «Кайрата», который одержал на выезде крупную победу. Первый матч квалификационного раунда Лиги конференций алматинцы провели на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге, где разгромили местную «Фолу» со счетом 4:1.

Пока казахстанский клуб осваивал новое для себя поле, достаточно неожиданно хозяева повели в счете. Автором забитого мяча на 19-й минуте стал Мирза Мустафич. Лишь после этого «Кайрат» собрался и показал, кто тут фаворит.

На 28-й минуте счет в игре точным ударом уравновесил казахстанец Артур Шушеначев, на 37-й голом отметился самый известный легионер в нашем чемпионате бразилец Вагнер Лав, а на 43-й счет до крупного довел наш португальский полузащитник Рикарду Алвеш. Во втором тайме кайратовцы продолжали атаковать, и на 70-й минуте дубль в игре оформил все тот же Вагнер Лав. Ответный матч состоится 26 августа в Алматы. Победитель этой пары (так же, как и в противостоянии «Шахтера» и «Маккаби») пройдет в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

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