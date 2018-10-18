Карантин не будут вводить в школах Астаны из-за случаев серозного менингита

Общество
Инга Селезнева
Фото с сайта matritca.kz
При серозном менингите карантинный режим не вводится, так как заболевание является сезонным и вспышки не было. Об этом сообщил руководитель департамента охраны общественного здоровья Астаны Садвакас Байгабулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"При серозном менингите не вводится карантин вообще. Могут быть организованы ограничительные мероприятия в виде проветривания классов, запрета кабинетной системы, усиленной влажной уборки и соблюдения правил личной и общественной гигиены. Я хочу обратиться к родителям, чтобы они не создавали паники и ажиотажа, так как своевременная госпитализация ребенка позволяет минимизировать риск, и после курса лечения он может продолжить обучение в школе", - сказал Байгабулов.

По его словам, данный вид менингита "бушует" ежегодно в один и тот же период.

"Как правило, серозный менингит проявляется с мая по октябрь, и с наступлением морозов прекращается. Бывает, регистрируются единичные случаи. Но в целом оснований для паники и ажиотажа нет, так как заболевание обычно протекает в течение 8-10 дней с благоприятным исходом, и осложнений практически не бывает", - добавил он.

Кроме того, Байгабулов напомнил, что серозный менингит начинается с симптомов ОРВИ и гриппа.

"По итогам девяти месяцев этого года в Астане было зарегистрировано 196 случаев вирусного менингита, 85 из них - школьники, все с благоприятным исходом. В 2017 году было 63 заболевших школьника и 134 взрослых", - заключил он.

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