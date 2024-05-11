Местный пищепром не отстает

Экономика
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Более полусотни различных видов молочной продукции выпускает ТОО «JLC Cүт»

фото Дмитрия Ерофеева

Фирменные магазинчики ТОО «JLC Cүт» в регионе знает каждый: с раннего утра здесь можно приобрести свежайшую «молочку» напрямую от производителя: кефир, ряженку, сливки, творог, сметану, курт, сливочное масло, сузбе, сыры, йогурты...

Недавно этот перечень пополнился полезным «перекусом» – глазированными творожными сырками пяти видов. Как подчеркивают покупатели, красиво упакованный продукт ничем по вкусу не уступает известным брендам, а вот цена на него в фирменных магазинах очень даже приемлемая – 150 тенге за штуку.

К слову, молочные продукты от талдыкорганского производителя можно встретить в самых разных торговых точках как в области, так и в Алматы. И среди всего нынешнего молочного многооб­разия семиреченский продукт узнаваем и конкурентоспособен.

Сегодня предприятие еже­дневно перерабатывает от 80 до 100 тонн сырого молока, которое здесь закупают у местных фермеров. Непосредственно на молочном производстве задействованы 110 сотрудников. В целом же гормолзавод, с учетом обслуживания 21 фирменного магазина, обеспечивает постоянной работой 260 человек.

Само производство имеет давнюю историю: открыто оно было еще в 1933 году как маслодельный завод, который в день производил по 26 кило сливочного продукта. Постепенно мощности увеличивались, приобретая все более современные черты, и в 80-е годы прошлого века здесь выпускали уже 16 наименований молочной продукции.

Однако, как и многие другие производства, к 2000-му гормолзавод пришел в полный упадок. Простаивавшее предприятие в 2009 году вошло в группу компаний «JLC group», и к 2014-му, благодаря полной модернизации производства и строительству дополнительных зданий и мощностей, завод получил вторую жизнь. Сейчас здесь ежемесячно выпускают свыше 2 тыс. тонн готовой молочной продукции, постоянно работая над повышением качества и расширением ассортимента.

– Предприятие полностью оснащено современным оборудованием, – рассказывает заведующая производством ТОО Амина Арынбекова. – Благодаря этому у нас ежегодно расширяется ассортимент, мы всячески стараемся удовлетворить запросы наших потребителей, соблюдая традиции и постоянно внедряя современные тенденции молочного производства. К примеру, на предприятии сохранена технология и рецептура получения сливочного масла и курта, которые использовали еще наши предки. Недавно наладили производство глазированных творожных сырков. Для этого на заказ в Венгрии было приобретено специальное оборудование стоимостью около 150 миллионов тенге. Также заводские специалисты прошли обучение на молочных предприятиях группы компаний «JLC». Сейчас мы предлагаем покупателям сырки ванильные, шоколадные, со сгущенкой, кокосом и клубникой.

Вкусная и полезная продукция из местного натурального сырья по приемлемой цене – вот главные плюсы регионального производителя. Сейчас здесь также планируют открыть отдельный цех по выпуску сливочного масла.

#производство #молочная продукция #молокозавод #JLC Cүт

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