В стране работают более 146 тыс. медсестер

К сожалению, приходится констатировать дефицит медсестер в стране. Такие выводы сделаны ВОЗ на основе соотношения численности врачей и среднего медицинского персонала.

...Рабочий день Кульзи Танашевны Абеновой, главной медсестры городской поликлиники № 5 г. Астаны, начинается в восемь утра. С понедельника по пятницу на ее плечах огромный груз ответственности – начиная от организации работы сотрудников среднего и младшего медицинских звеньев и заканчивая ведением документации. Порой кажется, что рутина затягивает, но не было ни дня, чтобы Кульзи Танашевна пожалела о выбранном жизненном пути.

Уроженка Северо-Казахстанской области в детстве мечтала стать педагогом, однако судьба распорядилась иначе. По настоянию отца выпускница школы села Баганаты пошла в медицинскую отрасль. Окончив в 1987 году Петропавловское мед­училище, а затем столичный филиал Медицинского центра «Эмили» Института сестринского дела, навсегда связала себя с выбранным делом. Сегодня общий стаж ее работы 35 лет. Она награждена государственной медалью «Шапағат», является отличником здравоохранения и обладательницей нагрудного знака «За вклад в здравоохранение».

– Когда-то представляла, как, будучи учителем, знакомлю детей с миром знаний. Теперь же, оглядываясь назад, понимаю, что отчасти моя детская мечта сбылась: являясь главной медицинской сестрой, я обучила практическим навыкам сотни молодых коллег, – говорит Кульзи Абенова.

По ее мнению, 70% всей работы в поликлиниках и больницах лежит на плечах медсестер. Пациентов в стационарах сначала встречают медсестры, и именно они «ведут» больного от первых минут поступления в медучреждение до его выписки.

– В поликлиниках, например, участковые медсестры знают живущих на их участке лучше, чем врачи, так как больше общаются с ними. А те, что долго работают на одном участке, знают практичес­ки каждую семью, каждый дом. Вообще, работа у медсестер очень сложная. У них большой круг обязанностей – от выполнения сестринских манипуляций до консультаций пациентов и обучения их самоуходу. Сейчас в медорганизациях работают медицинские сестры с уровнем академического и прикладного бакалавра. Это специалисты сестринского дела с более высоким уровнем знаний и умений, с широкими компетенциями. Они имеют право вести самостоятельный прием, проводить осмотр пациентов, ставить сестринский диагноз и составлять план ухода, – отмечает Кульзи Абенова.

При этом собеседница подчеркивает, что вне зависимости от того, какая узкая специализация у медсестер – патронажная или операционная, деятельность ее на вес золота:

– Так, патронажная медсестра – это специалист, который постоянно работает в семьях. Она обучает молодых мам правильному уходу за новорожденными, проводит патронаж беременных женщин, которых готовит к будущему здоровому материнству. А процедурная и хирургическая медсестры выполняют необходимые манипуляции.

За последние десять лет произошли большие изменения в сестринском деле. Как отмечает Кульзи Танашевна, новые вызовы времени показали, что необходимо пересмотреть отношение к профессии. Медсестра – это не помощник врача, а равноправный партнер, который занимает одно из важных мест в системе здравоохранения.

К слову, о медсестрах она говорит исключительно в женском роде. Мужчины, по ее словам, здесь встречаются крайне редко. Часто представители сильной половины человечества не связывают судьбу с профессиями среднего или младшего медперсонала по простой причине: там мало платят.

– Профессия медбрата, к сожалению, непрестижная, малооплачиваемая, а ведь в будущем юношам нужно будет содержать семьи. А как это сделать, когда зарплата варьируется в пределах 120–150 тысяч тенге? Большая физичес­кая и эмоциональная нагрузка ведет к профессиональному выгоранию, а очень низкая мотивация не позволяет смотреть в будущее с уверенностью. Как результат – высокая текучесть кадров и их дефицит, – объясняет главная медсестра столичной поликлиники № 5.

За 35 лет работы, как говорит Кульзи Абенова, бывало всякое, но вот о чем мечталось всегда, так это о повышении престижа профессии, об увеличении дохода коллег. Она прекрасно понимает, что в этих вопросах нужен комплексный подход с участием профильного ведомства, а молодым кадрам советует постоянно заниматься самообразованием.

– Если в лечебных учреждениях будут работать медицинские сестры с хорошим уровнем знаний и умений, данная организация будет успешна, пациенты будут удовлетворены медицинским обслуживанием, – резюмирует она.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения РК, количество средних медицинских работников сос­тавляет 190 644 человека. Среди них медицинских сестер – 146 173, из которых более 54 тыс. работают в селах.

Подготовку по специальности «сест­ринское дело» (квалификация «прикладной бакалавр») осуществляют 39 высших медицинских колледжей по государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального образования и типовым учебным планам. Наибольшее количество высших медколледжей в Туркестанской (5), Карагандинской (4), Алматинской (3), Абайской (3) областях.

По итогам проведенного за период 2014–2023 годов мониторинга в рамках ускоренной программы обучения отмечается увеличение количест­ва обу­чающихся по специальности «сест­ринское дело» (квалификация «прикладной бакалавриат»)

со 150 (2014-й) до 13 705 (2023-й) человек.