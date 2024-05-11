Единый прейскурант на медуслуги введен в Шымкенте

К примеру, прием врача узкого профиля может стоить от трех до семи тысяч тенге. Горожанам, которые не хотят ждать бесплатного приема в рамках услуг ОСМС неделями, а то и месяцами, не понятен такой диапазон цен. Разница в суммах оплаты порождает массу вопросов, вызывая понятное возмущение.

За последние три года городскими госучреждениями здравоохранения оказано более 130 тыс. платных консультационных услуг. Медицинские госорганизации утверждали тарифы самостоятельно. Изучив их прейскуранты, департамент Антикоррупционной службы по городу Шымкенту предложил внедрить единый тариф. К инициативе Антикора прислушались в управлении здравоохранения.

Теперь в кассах медучреждений размещены QR-коды со ссылкой на утвержденные цены на услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.