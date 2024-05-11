Что нам стоит дома построить?

Первыми счастливчиками станут жители двух сел Джангельдинского района, которые во время наводнения лишились крова. Для них построят 41 дом: 19 – в селе Колкамыс и 22 – в селе Тауыш. Пять подрядных организаций уже приступили к работам. Жилища возводят по типовому проекту в рамках меморандума, заключенного между акиматом Костанайской области и общественным фондом “Қазақстан халқына”. Каждый дом общей площадью 80 кв. м обойдется в 29 млн тенге. Подрядчикам поручено завершить строительство к концу этого месяца.

– Строители цифрами довольны. Они должны уложиться в эту сумму, учитывая, что транспортировка стройматериалов, которая будет осуществляться на расстоя­ние в 500 километров, а также питание и проживание рабочих финансируются за счет бюджета. За каждым районом, где начнется строительство, мы закрепили соседние районы, которые будут оказывать помощь. К примеру, расходы на логистику и нужды рабочих возьмут на себя акиматы Карабалыкского и Денисовского районов, а за подрядчиками, которые будут возводить дома в Амангельдинском районе, закреплен акимат Аулиекольского района, – рассказал председатель Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

Всего на юге Костанайской области для пострадавших от паводка будет построено 70 домов: 41 из них – в Джангельдинском районе и 29 возведут в Амангельдинском районе.

В общей же сложности в Костанайской области в результате наводнения серьезно пострадало 345 домов, которые признаны не подлежащими восстановлению. Власти обещают предоставить кров всем. При этом костанайцам дают возможность выбрать: будут ли им строить новые дома или же покупать уже готовые.

Напомним, ранее 30 квартир приобрели для пострадавших от паводка в Аркалыке, а накануне новое жилье получили жители Костанайского района.

– Застройщик предложил местному исполнительному органу возможность приобретения квартир в жилом комплексе «Керемет». Подписано уже 38 договоров. Всего в этом доме пострадавшим от паводка выкупают 80 квартир. Планируется, что до конца мая будут завершены ремонтные работы и жители смогут заселиться в новое жилье, – отметили в информа­ционном штабе.

В областном центре пострадавшие от паводка также предпочитают заселиться в уже готовое жилье. Больше половины из 96 семей, чьи дома признаны аварийными, согласились на то, чтобы им купили дома. И еще для пятерых жилье будет построено в новом микрорайоне «Кунай».

Полностью же завершить работы по строительству и выкупу жилья для пострадавших от паводка в Костанайской области планируют до конца лета.

– Люди, пострадавшие во время наводнения, очень довольны помощью. Приведу в пример Аркалык. Дома, которые разрушила стихия, стоили до миллиона тенге, а взамен им купили квартиры стоимостью 15 миллионов тенге. То есть их жизнь и быт улучшены многократно, – подытожил Сайлаубек Ещанов.