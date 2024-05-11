Что нам стоит дома построить? Общество 11 мая 2024 г. 4:54 7 Валентина Мелехова, Костанайская область Возводить жилье для пострадавших от паводка начали на юге региона. фото предоставлено Информационным штабом Костанайской области Первыми счастливчиками станут жители двух сел Джангельдинского района, которые во время наводнения лишились крова. Для них построят 41 дом: 19 – в селе Колкамыс и 22 – в селе Тауыш. Пять подрядных организаций уже приступили к работам. Жилища возводят по типовому проекту в рамках меморандума, заключенного между акиматом Костанайской области и общественным фондом “Қазақстан халқына”. Каждый дом общей площадью 80 кв. м обойдется в 29 млн тенге. Подрядчикам поручено завершить строительство к концу этого месяца. – Строители цифрами довольны. Они должны уложиться в эту сумму, учитывая, что транспортировка стройматериалов, которая будет осуществляться на расстояние в 500 километров, а также питание и проживание рабочих финансируются за счет бюджета. За каждым районом, где начнется строительство, мы закрепили соседние районы, которые будут оказывать помощь. К примеру, расходы на логистику и нужды рабочих возьмут на себя акиматы Карабалыкского и Денисовского районов, а за подрядчиками, которые будут возводить дома в Амангельдинском районе, закреплен акимат Аулиекольского района, – рассказал председатель Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов. Всего на юге Костанайской области для пострадавших от паводка будет построено 70 домов: 41 из них – в Джангельдинском районе и 29 возведут в Амангельдинском районе. В общей же сложности в Костанайской области в результате наводнения серьезно пострадало 345 домов, которые признаны не подлежащими восстановлению. Власти обещают предоставить кров всем. При этом костанайцам дают возможность выбрать: будут ли им строить новые дома или же покупать уже готовые. Напомним, ранее 30 квартир приобрели для пострадавших от паводка в Аркалыке, а накануне новое жилье получили жители Костанайского района. – Застройщик предложил местному исполнительному органу возможность приобретения квартир в жилом комплексе «Керемет». Подписано уже 38 договоров. Всего в этом доме пострадавшим от паводка выкупают 80 квартир. Планируется, что до конца мая будут завершены ремонтные работы и жители смогут заселиться в новое жилье, – отметили в информационном штабе. В областном центре пострадавшие от паводка также предпочитают заселиться в уже готовое жилье. Больше половины из 96 семей, чьи дома признаны аварийными, согласились на то, чтобы им купили дома. И еще для пятерых жилье будет построено в новом микрорайоне «Кунай». Полностью же завершить работы по строительству и выкупу жилья для пострадавших от паводка в Костанайской области планируют до конца лета. – Люди, пострадавшие во время наводнения, очень довольны помощью. Приведу в пример Аркалык. Дома, которые разрушила стихия, стоили до миллиона тенге, а взамен им купили квартиры стоимостью 15 миллионов тенге. То есть их жизнь и быт улучшены многократно, – подытожил Сайлаубек Ещанов. #паводок #пострадавшие #жилье #строительство #Қазақстан халқына