Что нам стоит дома построить?

Общество
7
Валентина Мелехова, Костанайская область

Возводить жилье для пострадавших от паводка начали на юге региона.

фото предоставлено Информационным штабом Костанайской области

Первыми счастливчиками станут жители двух сел Джангельдинского района, которые во время наводнения лишились крова. Для них построят 41 дом: 19 – в селе Колкамыс и 22 – в селе Тауыш. Пять подрядных организаций уже приступили к работам. Жилища возводят по типовому проекту в рамках меморандума, заключенного между акиматом Костанайской области и общественным фондом “Қазақстан халқына”. Каждый дом общей площадью 80 кв. м обойдется в 29 млн тенге. Подрядчикам поручено завершить строительство к концу этого месяца.

– Строители цифрами довольны. Они должны уложиться в эту сумму, учитывая, что транспортировка стройматериалов, которая будет осуществляться на расстоя­ние в 500 километров, а также питание и проживание рабочих финансируются за счет бюджета. За каждым районом, где начнется строительство, мы закрепили соседние районы, которые будут оказывать помощь. К примеру, расходы на логистику и нужды рабочих возьмут на себя акиматы Карабалыкского и Денисовского районов, а за подрядчиками, которые будут возводить дома в Амангельдинском районе, закреплен акимат Аулиекольского района, – рассказал председатель Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

Всего на юге Костанайской области для пострадавших от паводка будет построено 70 домов: 41 из них – в Джангельдинском районе и 29 возведут в Амангельдинском районе.

В общей же сложности в Костанайской области в результате наводнения серьезно пострадало 345 домов, которые признаны не подлежащими восстановлению. Власти обещают предоставить кров всем. При этом костанайцам дают возможность выбрать: будут ли им строить новые дома или же покупать уже готовые.

Напомним, ранее 30 квартир приобрели для пострадавших от паводка в Аркалыке, а накануне новое жилье получили жители Костанайского района.

– Застройщик предложил местному исполнительному органу возможность приобретения квартир в жилом комплексе «Керемет». Подписано уже 38 договоров. Всего в этом доме пострадавшим от паводка выкупают 80 квартир. Планируется, что до конца мая будут завершены ремонтные работы и жители смогут заселиться в новое жилье, – отметили в информа­ционном штабе.

В областном центре пострадавшие от паводка также предпочитают заселиться в уже готовое жилье. Больше половины из 96 семей, чьи дома признаны аварийными, согласились на то, чтобы им купили дома. И еще для пятерых жилье будет построено в новом микрорайоне «Кунай».

Полностью же завершить работы по строительству и выкупу жилья для пострадавших от паводка в Костанайской области планируют до конца лета.

– Люди, пострадавшие во время наводнения, очень довольны помощью. Приведу в пример Аркалык. Дома, которые разрушила стихия, стоили до миллиона тенге, а взамен им купили квартиры стоимостью 15 миллионов тенге. То есть их жизнь и быт улучшены многократно, – подытожил Сайлаубек Ещанов.

#паводок #пострадавшие #жилье #строительство #Қазақстан халқына

Популярное

Все
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
Многодетной матери брат не помеха
Не уповай на Google – иди к врачу
В стране работают более 146 тыс. медсестер
Жаркая пора для эпидемиологов настала в Кызылорде
Единый прейскурант на медуслуги введен в Шымкенте
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Как перевозят гуманитарные грузы для пострадавших от паводков по платным автотрассам
Адвокат потерпевшей стороны сравнил Бишимбаева с Чикатило
Разыскиваемого 10 лет иностранца задержали в области Абай
Архивная рукопись рассказа Мухтара Ауэзова стала настоящим событием
Монография «Скрытые лики террора: история в документах и судьбах» демонстрирует новые подходы в изучении советской истории
Совет по инклюзии Сената: о важности комплексной реабилитации рассказал Маулен Ашимбаев
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Tesla Илона Маска подала в суд на Tesla Power
Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии Grand Slam
Грузовые самолеты начали курсировать между Туркестаном и Стамбулом
Служба охраны и защиты лесного фонда появилась в Казахстане
Правила приема в школы изменили в Казахстане
«Это перерастает в издевательство над моей семьей»: Айтбек Амангельды о раскаянии Байжанова
Казахстанцы стали чаще посещать концерты
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате

Читайте также

Более 50 тыс. саженцев посадили школьники
Единый прейскурант на медуслуги введен в Шымкенте
Жаркая пора для эпидемиологов настала в Кызылорде
В стране работают более 146 тыс. медсестер

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]