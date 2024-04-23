«Караван доброты» – в Жезказгане

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Одним из организаторов регионального конкурса является Ассоциация деловых женщин. Награды лауреатам за добрые дела вручила президент Гражданского альянса по области Улытау, председатель ОО «Заман жарғысы» Асем Асанханова. Их удостоены участники конкурса «Караван доброты», бескорыстно помогающие землякам.

В этом году область Улытау подала свыше сорока заявок на республиканский конкурс. Кто-то раздает бесплатно хлеб в своем магазине по пятницам, кто-то помогает с компьютерной техникой молодежному клубу. Многодетная мама Кам­шат Бердалинова увлекается выпечкой и ведет блог, предлагает услуги по приготовлению еды. На заработанные средства она помогает продуктами нуждающимся семьям. Лучшей в номинации «Туған жер» стала преподаватель по вокалу Жезказганского музыкального колледжа Марина Павлова.

Конкурс красоты по замыслу организаторов – жезказганского женского клуба «Ханшайым» –стал красочной составляющей фестиваля. Как отметили зрители и болельщики, он получился очень теплым и семейным, ведь на сцене вместе с участницами выступили их мужья и дети. Кроме демонстрации вечерних, свадебных и национальных платьев, кулинарного конкурса претендентки на корону показали свои творческие способности. Песни, танцы, модный показ нарядов для детей, которые дамы сшили сами...

Победительницей Mamafest-2024 стала юрист Гулден Халыкова. Мама троих детей увлекается рукоделием и пишет стихи.

– Когда я была маленькая, то, конечно, мечтала выйти на сцену, хотела петь, – рассказывает Гулден. – Но поскольку медведь на ухо наступил, сегодня исполнила свои мечты о сцене в дефиле со своими детьми. Хореогра­фы нас учили свободно двигаться, не опуская глаза, держать осанку. Ощущения удивительные, волнения не было совсем. Я готовилась к конкурсу каж­дую свободную минуту, и благодаря поддержке близких победа наша!

Все вырученные за билеты на благотворительный концерт и конкурс Mamafest-2024 средства переданы нашей землячке, нуждаю­щейся в дорогостоящем лечении.