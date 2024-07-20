«Караван единства» отправился из Жамбылской области

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Осталось менее двух месяцев до начала 5-х Всемирных игр кочевников, которые включают в себя три направления: спорт, культуру и науку. В рамках культурной программы игр в Жамбылской области стартовал масштабный региональный проект «Караван единства». На берегу реки Ыргайты сооружен этноаул с шес­тью юртами разной тематичес­кой направленности, в которых отражены казахские традиции. В этноауле также прошли выставки исторических артефактов, книг известных личностей региона, кочевых принадлежностей.

фото worldnomadgames.kz

Организаторы провели соревнования по национальным играм: қазақ күресі, аударыспақ, традиционная стрельба из лука, тоғызқұмалақ, асық ату и перетягивание каната. Гости смогли насладиться вкусом национальных блюд на фестивале национальной кухни, а на сцене была организована концертная прог­рамма с казахскими народными песнями и танцами.

– Мероприятие имеет огромное значение для популяризации культурного наследия нашего народа. Здесь уникальное место, которое демонстрирует быт и образ жизни наших предков. Кордай – это священное место, где царят единство и стабильность. Уверен, что мы сможем провести игры кочевников на высоком уровне, – отметил ветеран спорта Мыктыбек Алтыбай.

Проект «Караван единства», инициированный деятелями культуры Жамбылской области, будет в дальнейшем организован во всех регионах страны.

#проект #Жамбылская область #этноаул #Караван единства

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