«Караван единства» отправился из Жамбылской области
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Осталось менее двух месяцев до начала 5-х Всемирных игр кочевников, которые включают в себя три направления: спорт, культуру и науку. В рамках культурной программы игр в Жамбылской области стартовал масштабный региональный проект «Караван единства». На берегу реки Ыргайты сооружен этноаул с шестью юртами разной тематической направленности, в которых отражены казахские традиции. В этноауле также прошли выставки исторических артефактов, книг известных личностей региона, кочевых принадлежностей.