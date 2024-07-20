«Караван единства» отправился из Жамбылской области

Организаторы провели соревнования по национальным играм: қазақ күресі, аударыспақ, традиционная стрельба из лука, тоғызқұмалақ, асық ату и перетягивание каната. Гости смогли насладиться вкусом национальных блюд на фестивале национальной кухни, а на сцене была организована концертная прог­рамма с казахскими народными песнями и танцами.

– Мероприятие имеет огромное значение для популяризации культурного наследия нашего народа. Здесь уникальное место, которое демонстрирует быт и образ жизни наших предков. Кордай – это священное место, где царят единство и стабильность. Уверен, что мы сможем провести игры кочевников на высоком уровне, – отметил ветеран спорта Мыктыбек Алтыбай.

Проект «Караван единства», инициированный деятелями культуры Жамбылской области, будет в дальнейшем организован во всех регионах страны.