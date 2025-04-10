В их числе Айдос Сарым, Мурат Абенов, Алия Мустафина, Дихан Камзабекулы, Ермурат Бапи, Бурихан Нурмухамедов, Ерлан Саиров, Жулдыз Сулейменова, Казыбек Дауталиев, Уайс Ерсайынулы, Лаура Карабасова, Кайсар Турсынгожаев
Государственный советник Ерлан Карин провел рабочую встречу по вопросам внутренней политики с группой членов Национального курултая. На встрече были обсуждены инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные на IV заседании Национального курултая в Бурабае в марте этого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz
В целях реализации данных инициатив 1 апреля Главой государства был подписан План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. Документ был разработан Администрацией Президента совместно с Правительством и состоит из 53 пунктов.
Также на днях был утвержден План рассмотрения предложений членов курултая, в который вошло более 100 инициатив общественников.
В ходе дискуссии было акцентировано внимание на предложение о необходимости подготовки единого концептуального документа в сфере внутренней политики.
Государственный советник подчеркнул, что проект документа разрабатывается уже несколько месяцев при участии экспертов, членов Национального курултая, общественников и государственных органов.
При этом Ерлан Карин обратил внимание, что цель данного документа – зафиксировать и объединить ключевые принципы, идеологемы и ценности, на основе которых идет взаимодействие государства и общества.
В свою очередь участники встречи отметили, что принятие концепции позволит определить приоритеты в сфере внутренней политики для всех ключевых акторов и будет способствовать упорядочиванию работы государственных органов по данному направлению.
Обсуждение проекта совместно с экспертами и представителями гражданского общества будет продолжено.