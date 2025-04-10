Карин провел встречу с группой членов Национального курултая

Политика
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В их числе Айдос Сарым, Мурат Абенов, Алия Мустафина, Дихан Камзабекулы, Ермурат Бапи, Бурихан Нурмухамедов, Ерлан Саиров, Жулдыз Сулейменова, Казыбек Дауталиев, Уайс Ерсайынулы, Лаура Карабасова, Кайсар Турсынгожаев

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин провел рабочую встречу по вопросам внутренней политики с группой членов Национального курултая. На встрече были обсуждены инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные на IV заседании Национального курултая в Бурабае в марте этого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В целях реализации данных инициатив 1 апреля Главой государства был подписан План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. Документ был разработан Администрацией Президента совместно с Правительством и состоит из 53 пунктов.

Также на днях был утвержден План рассмотрения предложений членов курултая, в который вошло более 100 инициатив общественников.

В ходе дискуссии было акцентировано внимание на предложение о необходимости подготовки единого концептуального документа в сфере внутренней политики.

Государственный советник подчеркнул, что проект документа разрабатывается уже несколько месяцев при участии экспертов, членов Национального курултая, общественников и государственных органов.

При этом Ерлан Карин обратил внимание, что цель данного документа – зафиксировать и объединить ключевые принципы, идеологемы и ценности, на основе которых идет взаимодействие государства и общества.

В свою очередь участники встречи отметили, что принятие концепции позволит определить приоритеты в сфере внутренней политики для всех ключевых акторов и будет способствовать упорядочиванию работы государственных органов по данному направлению.

Обсуждение проекта совместно с экспертами и представителями гражданского общества будет продолжено.

#госсоветник #Карин #курултай #рабочая группа

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