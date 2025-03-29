На их творениях легкие, словно акварельные, плыли по небу облака, плескалась вода, сияло солнце и распускались цветы. И создано все это было тонкими ворсинками шерсти, растянутыми, проложенными друг на друга, зажатыми под стеклом. Это кажется невероятным, но живопись шерстью дейст­вительно существует! Мастер-класс по работе в такой оригинальной технике провела член Евразийского союза дизайнеров Куралай Жабагина.

Для такого творчества нужны тщательность и аккуратность, не имеющему навыков работы с шерстью понадобится помощь нас­тавника, а потому на мастер-классе собралось всего десять человек. Каждый получил внимание и советы мастера, каждому были предос­тавлены все необходимые материалы, и в результате у каждого появилось свое замечательное произведение. И с полученным здесь светлым настроением уверенно ступающая на землю весна покажется еще теплее и радостнее.