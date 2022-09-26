"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о планах по выдаче «Карты казаха», передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Есть этнические казахи, живущие за рубежом и имеющие там бизнес, и желающие сохранить историческую связь с родиной. Поэтому, по мировому опыту мы хотим начать применять «казахскую карту». Этническим казахам, которые хотят жить там, но желают открыть бизнес здесь и внести вклад в развитие Казахстана, будет предоставлена полная возможность приезжать в нашу страну», - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.

В пресс-службе Минсоцтруда сообщили, что планируется выдать такие карты 100 этническим казахам.

"Это граждане других стран, являющиеся профессионалами высокого уровня или реализовавшие успешные бизнес-кейсы и желающие масштабировать их в Казахстане", - пояснили в министерстве.