В книгу вошли путевые очерки И. Иминова о его поездках в Кашгарию. Яркие впечатления автора отправят читателя в новое увлекательное путешествие по, казалось бы, уже знакомым местам. «Моя Кашгария» – это летопись семейной хроники, через которую происходят интереснейшие экскурсы в историю древнего уйгурского народа, а также описание современной жизни уйгуров в Турфане, Кашгаре, Яркенде, Кагалыке, Хотане, Кульдже и Урумчи.

– Очень важно, что эта удивительная книга появилась именно сейчас – перед угрозой глобализации, – подчеркнула член Союза писателей РК Светлана Назарова. – Люди должны лучше и глубже знать не только культуру собственного этноса, но и культуру своих соседей по стране и планете. Всем нам важно осознать, какое богатство и многообразие культур мы можем потерять, какие непо­вторимые краски и оттенки можем утратить, если нас приведут к «общему знаменателю»...

В этом отношении «Моя Кашгария» Исмаилжана Иминова – не сухая документальная хроника, а тонкое историческое полотно, в котором переплелись судьбы и истории как отдельных семей, так и целого народа, описанные автором в присущей ему живой и сочной манере человека увлеченного, неравнодушного и размышляющего. Книга несет в себе много познавательного: от сохранившегося до сих пор старинного способа получения бумаги и процессе ручного изготовления хотанских шелковых ковров до действующей по сей день древней системе орошения. Его описания архитектурных памятников поражают не только исторически выверенными подробностями, но и интересными авторскими наблюдениями, заставляющими совершенно по-иному взглянуть на некоторые детали.

– Мне посчастливилось побывать во многих местах, описанных в книге, – заметил сотрудник пресс-службы Президента РК Валерий Жандаулетов. – Но путешествие по Кашгарии с Исмаилжаном Иминовым воскрешает в моей памяти не только теплые чувства, но и наполняют новыми впечатлениями. Через такие книги мы открываем для себя новый мир...

Исмаилжан Иминов родился в 1959 году в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Выпускник филологического факультета КазГУ, он работал в школах родного села учителем, завучем. Долгие годы являлся директором Каргалинской средней школы № 1. Он – автор почти 200 публикаций. Активно печатается в уйгурских, казахских и русскоязычных СМИ: в газетах «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», альманахе «Литературная Алма-Ата», журналах «Огонек» (Россия), «Нива», «Мысль», «Уйғур РЕN». Постоянный автор журнала «Мир путешествий», газеты «Уйғур авази».

Уак МАНБЕТЕЕВ,

фото Юрия Беккера

Алматы