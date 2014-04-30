Культура
Кашгария Исмаилжана Иминова

23 В книгу вошли путевые очерки И. Иминова о его поездках в Кашгарию. Яркие впечатления автора отправят читателя в новое увлекательное путешествие по, казалось бы, уже знакомым местам. «Моя Кашгария» – это летопись семейной хроники, через которую происходят интереснейшие экскурсы в историю древнего уйгурского народа, а также описание современной жизни уйгуров в Турфане, Кашгаре, Яркенде, Кагалыке, Хотане, Кульдже и Урумчи. 

– Очень важно, что эта удивительная книга появилась именно сейчас – перед угрозой глобализации, – подчеркнула член Союза писателей РК Светлана Назарова. – Люди должны лучше и глубже знать не только культуру собственного этноса, но и культуру своих соседей по стране и планете. Всем нам важно осознать, какое богатство и многообразие культур мы можем потерять, какие непо­вторимые краски и оттенки можем утратить, если нас приведут к «общему знаменателю»...

В этом отношении «Моя Кашгария» Исмаилжана Иминова – не сухая документальная хроника, а тонкое историческое полотно, в котором переплелись судьбы и истории как отдельных семей, так и целого народа, описанные автором в присущей ему живой и сочной манере человека увлеченного, неравнодушного и размышляющего. Книга несет в себе много познавательного: от сохранившегося до сих пор старинного способа получения бумаги и процессе ручного изготовления хотанских шелковых ковров до действующей по сей день древней системе орошения. Его описания архитектурных памятников поражают не только исторически выверенными подробностями, но и интересными авторскими наблюдениями, заставляющими совершенно по-иному взглянуть на некоторые детали.

– Мне посчастливилось побывать во многих местах, описанных в книге, – заметил сотрудник пресс-службы Президента РК Валерий Жандаулетов. – Но путешествие по Кашгарии с  Исмаилжаном Иминовым воскрешает в моей памяти не только теплые чувства, но и наполняют новыми впечатлениями. Через такие книги мы открываем для себя новый мир...

Исмаилжан Иминов родился в 1959 году в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области. Выпускник филологического факультета КазГУ, он работал в школах родного села учителем, завучем. Долгие годы являлся директором Каргалинской средней школы № 1. Он – автор почти 200 публикаций. Активно печатается в уйгурских, казахских и русскоязычных СМИ: в газетах «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», альманахе «Литературная Алма-Ата», журналах «Огонек» (Россия), «Нива», «Мысль», «Уйғур РЕN». Постоянный автор журнала «Мир путешествий», газеты «Уйғур авази».

Уак МАНБЕТЕЕВ,
фото Юрия Беккера
Алматы

Популярное

Все
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Жуткое убийство из прошлого
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Эхо дикого поля
Топтыгин пришел
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Собака-улыбака
Человек чести
Мой дом – неприступная крепость
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Быть в центре изменений
К Олимпиаде надо быть готовым
На злобу дня
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Культура
История рун Казахстана
Культура
Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Шве…
Культура
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали…
Культура
Всей семьей в волшебный мир сказки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]