Каспийское море замерзло впервые за несколько лет

Происшествия
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Фото: newskaz.ru
Прибрежные зоны в Актау затянуты льдом и покрыты снегом. По словам специалистов, такое явление можно наблюдать раз в 5–7 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

Дело в том, что в Мангистауской области уже неделю держится минусовая температура. Суровые для региона морозы превратили края соленого моря в каток. С одной стороны – это очень красивое зрелище. Однако неизбалованные такой погодой жители забывают об элементарных правилах безопасности. Люди приходят к ледяной глади и спешат запечатлеть себя на камеру. В погоне за лучшим кадром многие оказываются по пояс в воде, что не радует местных спасателей и прибавляет им работы.

Едил Есбосинов, водолаз-спасатель: "Только возле берега толщина льда составляет примерно 30 см. Чуть дальше он уже не такой прочный. Мы просим актаусцев и гостей города быть бдительными и не заходить далеко, лучше полюбоваться этим зрелищем со стороны. Здоровье и жизнь должны быть дороже эксклюзивных снимков".

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