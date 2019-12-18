Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе нового Агентства по регулированию финансового рынка

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи Глава государства дал Мадине Абылкасымовой ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финансового сектора.
Новое Агентство будет располагаться в городе Алматы.
Отметим, 18 декабря Глава государства подписал указ о назначении Мадины Абылкасымовой председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В ходе встречи Глава государства дал Мадине Абылкасымовой ряд конкретных поручений по обеспечению стабильности банковской системы и развитию финансового сектора.
Новое Агентство будет располагаться в городе Алматы.
Отметим, 18 декабря Глава государства подписал указ о назначении Мадины Абылкасымовой председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.