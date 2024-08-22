Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президенты Казахстана и Таджикистана провели брифинг для представителей СМИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По завершении двусторонних переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. Выразив признательность президенту Эмомали Рахмону, Касым-Жомарт Токаев отметил важное значение своего государственного визита в братский Таджикистан.

«Это событие придает мощный импульс поступательному укреплению казахско-таджикских отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и всеобъемлющем сотрудничестве. Таджикистан является для нас надежным другом и проверенным временем союзником, с которым нас прочно связывают общая история, культура и духовные ценности. Мы неизменно поддерживаем тесный и доверительный политический диалог на всех уровнях, совместными усилиями строим общее будущее в духе подлинной дружбы и взаимной поддержки», – подчеркнул глава нашего государства.

По его словам, межгосударственные связи Казахстана и Таджикистана выходят на уровень союзнического взаимодействия.

«Только что мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подписали исторический документ – Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, который знаменует начало качественно нового этапа двустороннего сотрудничества. Отныне два братских народа с полной уверенностью могут говорить о союзничестве между нашими странами. В этой связи хочу выразить огромную благодарность лидеру братского Таджикистана уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за его созидательную политику и огромный вклад в упрочение казахско-таджикских отношений», – сказал президент Казахстана.

Он сообщил, что в ходе переговоров стороны подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему сближению братских народов, всестороннему углублению казахско-таджикских отношений.

«С удовлетворением отметили, что между нашими странами нет каких-либо проблемных вопросов. Договорились и далее прилагать все усилия для укрепления взаимовыгодного многопланового партнерства. Особое внимание было уделено вопросам двусторонней торговли. За последние пять лет ежегодный объем товарооборота между нашими странами вырос более чем в два раза, превысив 1 млрд долларов. Итоги нынешнего полугодия весьма оптимистичные», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана считает, что страны обладают огромным потенциалом для дальнейшего наращивания взаимной торговли. К примеру, Астана готова увеличить поставки в Таджикистан на сумму порядка 200 млн долларов по 85 различным товарным позициям. Таджикская сторона тоже обладает серьезными резервами для наращивания своего экспорта в Казахстан.

«Мы договорились расширять номенклатуру поставляемых товаров, планомерно устранять барьеры, сдерживающие торгово-экономическое сотрудничество наших стран, усиливать партнерство в транспортно-логистической сфере. Для усиления экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота между двумя странами до 2027 года. Мы намерены в перспективе довести объемы взаимной торговли до 2 млрд долларов. Серьезный задел для увеличения двустороннего товарооборота имеется в агропромышленном секторе. По итогам шести месяцев текущего года поставки сельхозпродукции между нашими странами выросли на 12%, составив почти 300 млн долларов», – подчеркнул глава государства.

По его словам, стороны условились рассмотреть возможности создания совместных предприятий по мукомольному производству, выпуску кондитерских изделий, растительного масла, переработке животноводческой продукции. Касым-Жомарт Токаев отметил, что на стадии проработки находится ряд масштабных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации и других областях.

«Накануне визита в Душанбе состоялся казахско-таджикский бизнес-форум, в рамках которого заключен ряд коммерческих контрактов и достигнуты договоренности на сумму более 1 млрд долларов. В этой связи мы с Эмомали Шариповичем дали поручения о полноценной реализации достигнутых договоренностей. Широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в IT-секторе. Наша страна готова поделиться своим опытом в цифровизации государственных услуг и развитии IT-технологий. В рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне, таджикской стороне переданы цифровые решения платформы электронного правительства. При содействии Казахстанского агентства международного развития KazAID в настоящее время ведется обучение таджикских специалистов в передовых IT-школах Казахстана. Уверен, подобный обмен опытом будет способствовать повышению квалификации IT-специалистов наших стран», – сообщил президент Казахстана.

Как было отмечено далее, обстоятельно обсуждены вопросы сотрудничества в транзитно-транспортной сфере и энергетической отрасли.

«Мы договорились продолжить слаженную работу по рациональному использованию ресурсов трансграничных рек Центральной Азии. Казахстан благодарен таджикской стороне за своевременные решения, связанные с выполнением обязательств в водно-энергетической сфере, в частности, по поставкам воды в Казахстан. Это весьма важно для нас. Со своей стороны Казахстан выполняет все обязательства в рамках трехстороннего протокола по режиму работы водохранилища «Бахри Точик». Мы выразили намерение продолжить конструктивное сотрудничество в данной сфере», – сказал Касым-Жомарт Токаев.    

Одной из тем переговоров стало укрепление культурно-гуманитарных связей. 

«В прошлом году в городах Казахстана с большим успехом прошли Дни культуры и выставки сельскохозяйственной продукции Таджикистана. В рамках текущего визита в городах Душанбе, Худжанд и Бохтар проводится ряд важных мероприятий, направленных на сближение наших народов. Мы подтвердили взаимный интерес к расширению молодежных контактов, в том числе путем углубления сотрудничества в сфере образования. Накануне визита успешно состоялись форумы молодежи, ученых и интеллигенции двух стран. В регионе наибольшее количество образовательных грантов Казахстан предоставляет именно студентам из Таджикистана. Мы договорились о том, что сотрудничество в области образования будет наращиваться. Мы будем изыскивать дополнительные возможности для подготовки специалистов из Таджикистана и обучения таджикских военно-технических специалистов. Мы приветствовали открытие совместного факультета информационных технологий Евразийского национального университета имени Л.Гумилева и Таджикского технического университета имени М.Осими. Несомненно, такие события имеют большое значение и с воодушевлением воспринимаются нашими народами», – отметил глава государства.

Он также сообщил, что состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Президент Таджикистана выразил глубокое удовлетворение итогами переговорами с Касым-Жомартом Токаевым и высоко оценил сотрудничество двух стран.

«В ходе сегодняшних доверительных переговоров мы подтвердили взаимную решимость и далее поддерживать регулярный политический диалог. По их итогам подписаны важные документы, которые значительно укрепляют правовую базу таджикско-казахского взаимодействия. Особо отмечу историческое значение подписания Договора о союзнических отношениях. Этот важнейший документ, безусловно, открывает новую страницу в истории сотрудничества двух стран и, уверен, станет прочным фундаментом нашего стратегического партнерства», – сказал Эмомали Рахмон.

#Токаев #президент #Таджикистан #брифинг

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