Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Эмомали Рахмоном

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия.

Фото пресс-службы президента РК

На полях Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.