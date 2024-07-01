Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в Налоговый кодекс

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Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz

Документы направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере.