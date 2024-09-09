Президент поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что под мудрым руководством президента Эмомали Рахмона Таджикистан продолжает уверенный курс на укрепление государственности, планомерно реализует важные политические и социально-экономические реформы, пользуется высоким авторитетом на мировой арене.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан и Таджикистан выстроили взаимовыгодные отношения, которые динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества в интересах народов двух стран.

Президент пожелал таджикскому лидеру дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.