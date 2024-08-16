Касым-Жомарт Токаев поздравил Шахбаза Шарифа с Днем независимости

Президент пожелал пакистанскому народу мира и благополучия

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу ко Дню независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана отметил значительные достижения Пакистана в укреплении своей государственности и построении процветающего общества. Он подтвердил приверженность РК дальнейшему укреплению сотрудничества с Пакистаном по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

Президент пожелал Шахбазу Шарифу успехов в его ответственной государственной деятельности, а пакистанскому народу – мира и благополучия.