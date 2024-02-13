Касым-Жомарт Токаев прибыл в Катар

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Государство Катар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В международном аэропорту «Хамад» в Дохе президента Казахстана встретил Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота Почетного караула.

После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.

Завтра, 14 февраля, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Президент также примет участие в казахско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса, добавили в Акорде.

 

#Токаев #визит #прибытие #Катар

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