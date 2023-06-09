Сегодня в рабочем графике главы государства запланирован ряд встреч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Президент проведет встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.
Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович.
Кроме того, президент проведет встречи с:
– Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским;
– председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне;
– председателем правления Sun Seven IG У Чжэном;
– генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.