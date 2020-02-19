Касым-Жомарт Токаев принял Даурена Абаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Даурена Абаева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту о проводимой работе по совершенствованию механизмов государственной информационной политики, укреплению взаимодействия с гражданским обществом, развитию молодежных инициатив и проектов, а также о планируемых мерах в области диаспоральной и религиозной политики.
Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание эффективному проведению Года волонтера, созданию действенных институтов поддержки добровольцев.
Глава государства отметил большую значимость вовлечения гражданского общества в реализацию концепции "слышащего государства" и развитие инструментов "открытого правительства".
Также Президентом была поставлена задача в среднесрочной перспективе обеспечить принятие конкретных мер, направленных на поддержку казахстанских масс-медиа.