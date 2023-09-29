Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG

Фото: пресс-служба президента РК

Находясь в Берлине, Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании Siemens AG Роланда Буша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе переговоров были подробно обсуждены возможности взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, машиностроения и цифровизации.

Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского Союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens - одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок в технологическое развитие РК. Кроме того, глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.

Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.