Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Турции

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент поздравил Хакана Фидана с назначением на пост главы МИД.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент поздравил Хакана Фидана с назначением на пост министра иностранных дел Турции и выразил уверенность, что он внесет значительный вклад в дальнейшее развитие казахско-турецких отношений.

Глава государства отметил, что в этом году отмечается важная историческая дата – 100-летие провозглашения Турецкой Республики.

"За столетие страна добилась огромных успехов в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Активно участвуя в решении региональных и глобальных проблем, страна стала авторитетным государством на международной арене. В честь векового юбилея Турции я поручил присвоить одной из улиц Астаны название "Анадолы", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Подчеркнув, что Турция является важнейшим стратегическим партнером Казахстана, глава государства напомнил, что в ходе встреч на высшем уровне между лидерами двух стран достигнуты договоренности по широкому кругу вопросов.

"Отношения наших братских стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54 процента, достигнув 6,3 млрд долларов. Мы договорились довести этот показатель до 10 миллиардов в ближайшее время. Между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более 2,8 млрд долларов. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", – отметил президент.

В свою очередь Хакан Фидан передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур.

Как сообщил Хакан Фидан, турецкий лидер планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств.

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