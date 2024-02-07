Касым-Жомарт Токаев: Просто увеличивать налоги нельзя

Президент, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По словам президента, нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев остановился на ряде актуальных задач текущей экономической повестки, передает Kazpravda.kz.

- В настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок.

Повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.

Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства, - заявил президент.

Он подчеркнул, что перед правительством стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики.

- Это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов.

Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование.

Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны, - заявил Токаев.

Как он отметил, до логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства.

- Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать.

С другой стороны, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса. Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.

Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере, - заключил глава государства.

#политика #Токаев #реформы #налоги #поручение

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