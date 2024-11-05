Касым-Жомарт Токаев встретился с капитанами французского бизнеса

В ходе государственного визита в Париж президент принял участие в работе инвестиционного круглого стола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Обращаясь к капитанам французского бизнеса, Касым-Жомарт Токаев назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран.

«Мы рады быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%. Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн долларов. В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний, в том числе такие известные, как Total, Alstom, Orano, Danone, Vicat, Airbus», – сказал президент.

Глава государства рассказал участникам об амбициозных задачах Казахстана по трансформации экономики. Для достижения поставленных целей реализуются масштабные политические и экономические реформы в соответствии с международными стандартами и принципами ОЭСР.

Далее Касым-Жомарт Токаев детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей.

«Энергетика всегда была ключевым сектором нашего сотрудничества. Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский Союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике», – отметил глава Казахстана.

Президент сообщил, что Казахстан стал первым государством в регионе, ратифицировавшим Парижское соглашение и взявшим на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. По его словам, увеличилось число крупных международных компаний, заинтересованных в реализации масштабных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики в нашей стране. В частности, компания Total Energies планирует построить ветряную электростанцию мощностью один гигаватт с инвестициями в 1,1 млрд долларов.

Следующим приоритетным направлением было обозначено эффективное управление водными ресурсами и теплоснабжением, имеющими решающее значение для Казахстана в условиях изменения климата. Сотрудничество с компаниями Suez и Veolia будет способствовать модернизации водной инфраструктуры.

«Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности. В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий. Согласно прогнозам, казахстанские недра также содержат богатые залежи таких редкоземельных минералов, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в новых геополитических реалиях возрастает роль транспортно-логистического сектора, тогда как Казахстан занимает стратегическое положение в Евразии. Он рассказал о реализуемых в стране проектах по модернизации транспортных маршрутов и призвал французских бизнесменов изучить возможности данного сектора.

По мнению президента, в условиях осложнения ситуации с глобальной продовольственной безопасностью крайне важным является развитие агропромышленного комплекса. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна, поставляя в более чем 80 стран восемь млн тонн пшеницы и два млн тонн муки. Благодаря богатому урожаю в этом году экспортный зерновой потенциал увеличился до 12 млн тонн. Касым-Жомарт Токаев пригласил французских партнеров к реализации совместных инвестиционных и технологических проектов в области животноводства и селекции семян зерновых культур.

«Цифровая трансформация уже позволила повысить экономическую конкурентоспособность нашей страны, учитывая, что мы намерены стать ведущим IT-хабом в Евразии. Согласно данным ООН, в 2024 году наша страна заняла 24-е место в мире по внедрению цифровых технологий электронного правительства и 10-е место – по предоставлению онлайн-услуг. Данные рейтинги отражают успехи Казахстана в области цифровой трансформации, включая значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру и внедрение таких передовых технологий, как искусственный интеллект и блокчейн. Мы открыты для сотрудничества с французскими IT-компаниями, которые могут внести свой вклад в разработку инновационных решений, в частности в области Индустрии 4.0, искусственного интеллекта и «умных городов», – заявил глава государства.

В завершение он выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией. Он заверил участников форума в том, что они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку при расширении своего бизнеса в нашей стране.

Глава государства сообщил, что он пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона посетить с государственным визитом Казахстан в следующем году. Касым-Жомарт Токаев также предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме Астана, который пройдет в мае 2025 года.

В ходе мероприятия также выступили президент Vicat Ги Сидос, президент Total Energies Патрик Пуянне, президент Orano S.A. Николя Мас, генеральный директор Alstom Анри-Пупар Лафарж, генеральный директор Air Liquide Франсуа Жаков, президент EDF Люк Ремон, президент Airbus International Вутер Ван Верш, президент Imerys Алессандро Дазза, президент Synetics Жан-Ив Дро, генеральный директор Limagrain Field Seeds Режис Фурнье, старший вице-президент CMA CGM Людовик Рену, генеральный секретарь Danone Лоран Сакки, вице-президент SUEZ Group Пьер Полиак, вице-президент по Центральной и Восточной Европе Veolia Филипп Гиттар, заместитель генерального директора французского агентства развития AFD Мари-Елен Луазон.