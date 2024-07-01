Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана

В Ноокатском районе КР в результате селя погибли люди

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В духе добрососедства и взаимной поддержки Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и, в случае необходимости, готов оказать дальнейшее содействие братскому Кыргызстану», – говорится в телеграмме.

Напомним, 28 июня в Ноокатском районе КР в результате селя погибли люди. Среди них четверо казахстанских детей. Их тела доставили в Усть-Каменогорск.