Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ливана

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня в телефонном разговоре с Президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим во время разрушительного взрыва в порту Бейрута. Высказал просьбу принять меры по обеспечению безопасности граждан РК (около 200 чел.), включая казахских дипломатов и военных, несущих службу в рамках миротворческих сил ООН", - написал Глава государства в Twitter.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Президент Ливана выразил благодарность за соболезнования и обещал принять меры по обеспечению безопасности наших граждан.
Напомним, 4 августа в порту города Бейрут прогремел мощный взрыв
. Число погибших на текущий момент достигло более 100 человек. Местные власти назвали
причиной взрыва ненадлежащее хранение в порту 2 750 тонн аммиачной селитры.
Ранее сообщалось о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение обеспечить безопасность
казахстанцев, находящихся в Ливане, в связи со взрывом в Бейруте.