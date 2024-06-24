Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России

В Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, 15 полицейских убиты, 13 ранены

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Касым-Жомарт Токаев предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Как заявил президент, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

По информации ТАСС, в Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Убиты священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале, церковь и синагога сожжены.

В результате перестрелки с преступниками 15 сотрудников полиции убиты, 13 ранены.