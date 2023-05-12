Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню

По словам главы государства, "не должно быть два Китая".

Фото пресс-службы президента РК

В эфире китайского телеканала CCTV показали интервью с Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы журналист попросил президента Казахстана поделиться его мнением относительно идеи независимости Тайваня, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня это острый вопрос. Совсем недавно Вы сказали, и неоднократно говорили, что очень важно поддерживать территориальную целостность любого государства. Вы также отвергали идею независимости Тайваня. Не могли бы Вы рассказать подробнее об этом?" - задал вопрос интервьюер.

"Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая". Тайвань – это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в Уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань – это часть Китая. И у нас нет никаких сомнений по этому поводу", - ответил глава государства.

Конфликт между Тайванем и Китаем начался после того, как остров был взят под контроль армией Гоминьдана - партией прежнего китайского правительства под руководством маршала Чан Кайши. После поражения в Гражданской войне (1927-1950 гг.), войска Гоминьдана и госаппарат эвакуировались на остров. С 1949 года на карте мира существуют два китайских государственных образования — Китайская Народная Республика (КНР) со столицей в Пекине и Республика Китай со столицей в Тайбэе.

Китайская народная республика считает Тайвань отколовшейся провинцией, которая рано или поздно должна вернуться в состав Китая. Однако многие тайваньцы после семидесяти лет раздельного проживания стали считать себя отдельным народом, а свой остров - отдельной страной, хотя она до сих пор и не провозглашала независимость, а считает себя законной правопреемницей всего огромного Китая.

Из-за угрозы вторжения армии КНР на остров между Пекином и Тайбэем периодически происходит эскалация военной активности.