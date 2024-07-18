Каталог «Живопись степи: символы, краски, образы» популяризирует произведения отечественных мастеров

Статьи
399
Игорь Прохоров

Презентация издания, призванного показать самобытность, обычаи и культуру казахского народа, состоялась в Национальном музее.

Фото предоставлено Национальным музеем РК_Фото предоставлено Национальным музеем РК

– В каталоге выставки представлены фотографии шедевров казахской живописи из коллекции Национального музея – от классики до современ­ности, – говорит Ольга Батурина, куратор выс­тавки, профессор кафедры истории и теории изобразительного искусства Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. – Презентуя каталог, мы хотели создать атмосферу праздника, теплоты, позитива, и, думаю, нам это удалось.

Аура древней истории казахской земли, терпкое дыхание степных трав предстают, например, в войлоке «Кюй» Замзагуль Оралбаевой и гобеленовом триптихе неизвестного автора. Живописный триптих Бахытжана Мырзах­метова «Кош» задает ритм и масштаб живописной картины мира кочевников.

В каталоге несколько разделов: «Исторические сюжеты в казахской жи­вописи», «Образы природы: богатство и разнообразие пейзажных мотивов», «Женщины-художницы в искусстве Казахстана», «Современное искусство: новые имена».

Изюминкой издания стали описания выдающихся произведений корифеев казахской живописи, ставших программными в их творчестве: «На целине. Ерментауские дали» Аубакира Исмаилова, «Предгорья Бричмуллы» Урала Тансыкбаева, «Аура нежности» Камиля Муллашева.

#музей #искусство #презентация #живопись #каталог

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Казахстанские и белорусские десантники участвовали в учения…
За порядком среди осужденных следят с помощью видеокамер
Лудоманам помогут избавиться от зависимости
О судебной системе, строительстве жилья и обеспечении чисто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]