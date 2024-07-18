Каталог «Живопись степи: символы, краски, образы» популяризирует произведения отечественных мастеров

– В каталоге выставки представлены фотографии шедевров казахской живописи из коллекции Национального музея – от классики до современ­ности, – говорит Ольга Батурина, куратор выс­тавки, профессор кафедры истории и теории изобразительного искусства Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. – Презентуя каталог, мы хотели создать атмосферу праздника, теплоты, позитива, и, думаю, нам это удалось.

Аура древней истории казахской земли, терпкое дыхание степных трав предстают, например, в войлоке «Кюй» Замзагуль Оралбаевой и гобеленовом триптихе неизвестного автора. Живописный триптих Бахытжана Мырзах­метова «Кош» задает ритм и масштаб живописной картины мира кочевников.

В каталоге несколько разделов: «Исторические сюжеты в казахской жи­вописи», «Образы природы: богатство и разнообразие пейзажных мотивов», «Женщины-художницы в искусстве Казахстана», «Современное искусство: новые имена».

Изюминкой издания стали описания выдающихся произведений корифеев казахской живописи, ставших программными в их творчестве: «На целине. Ерментауские дали» Аубакира Исмаилова, «Предгорья Бричмуллы» Урала Тансыкбаева, «Аура нежности» Камиля Муллашева.