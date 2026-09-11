КАТИУ и Кондратовский лесопитомник объединяют науку, образование и производство

Сегодня председатель правления – ректор Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина» Канат Тиреуов и председатель правления ТОО «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» Аслан Сатин подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: КАТИУ им. Сейфуллина

Сотрудничество с Кондратовским опытно-показательным лесопитомником рассматривается в рамках формируемой модели пространственно-кластерного развития КАТИУ как возможность усиления специализированных региональных учебно-научно-производственных площадок.

При этом взаимодействие ориентировано на развитие отдельного специализированного направления – лесного семеноводства, лесовосстановления и современных тепличных технологий.

Создание такой площадки позволит объединить образование, науку, практическую подготовку кадров, производственные испытания и трансфер технологий, обеспечивая непосредственную связь университетских разработок с потребностями отрасли.

Сотрудничество предусматривает создание на базе лесопитомника совместной учебно-научно-производственной площадки КАТИУ, объединяющей образовательную подготовку, практическое обучение студентов, научные исследования, апробацию инновационных технологий и их последующее внедрение в производственную практику.

Одним из важных направлений взаимодействия станет формирование условий, при которых студенты смогут пройти полный практический цикл – от получения и подготовки семенного материала до выращивания посадочного материала и участия в лесовосстановительных работах.

В рамках сотрудничества планируется создание Лесной лаборатории КАТИУ на базе лесопитомника; организация учебных, производственных и преддипломных практик студентов; проведение практико-ориентированных занятий непосредственно на производственных объектах; развитие элементов дуального обучения; проведение совместных научных исследований в области лесовосстановления, лесоразведения, лесного питомниководства и экологии; исследование качества семенного и посадочного материала; изучение технологий хранения, стратификации и подготовки семян; разработка и апробация современных технологий выращивания сеянцев; внедрение цифровых технологий выращивания и мониторинга посадочного материала; апробация разработок КАТИУ на производственной базе лесопитомника; формирование компетенций в области лесосеменного районирования.

Отдельное внимание будет уделено совместной работе по формированию сети плантаций для сбора шишек плюсовых деревьев, обеспечению проектов лесовосстановления качественным семенным материалом и развитию научно-методической базы для повышения эффективности лесовосстановительных работ в Казахстане.

Практическая часть сотрудничества предусматривает регулярные выезды студентов, преподавателей и специалистов КАТИУ на участки лесовосстановления, совместный мониторинг состояния лесных культур, оценку приживаемости посадочного материала и отработку современных технологий его высадки и ухода.

Перспективным направлением является создание промышленного тепличного комплекса для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. Такой комплекс позволит проводить научные исследования, совершенствовать технологии выращивания посадочного материала и одновременно готовить специалистов для современного лесного и тепличного хозяйства.

Полученные технологии и практический опыт могут использоваться не только в лесоразведении, но и в других направлениях сельскохозяйственного производства.

Для повышения практической подготовки и популяризации профессий лесного хозяйства планируется проведение Лесного многоборья КАТИУ с участием студентов и действующих специалистов отрасли.

Такой формат позволит объединить образовательную и производственную среду, обеспечить передачу практического опыта и сформировать у молодых специалистов необходимые профессиональные компетенции.