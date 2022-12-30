Каток, горка и музей: какие развлечения приготовили астанчанам на EXPO

Для жителей и гостей столицы организованы зимние развлечения на территории делового центра EXPO.

Фото пресс-службы АО "НК "QazExpoCongress"

Завтра уже Новый год и впереди длинные выходные у взрослых, и каникулы у детей. Где можно весело провести время в Астане, рассказали в компании "QazExpoCongress", передает корреспондент Kazpravda.kz.

В пресс-службе компании сообщили, что для жителей и гостей столицы организовали зимние развлечения на территории делового центра EXPO.

Главная достопримечательность столицы – Музей энергии будущего NUR ALEM - с 31 декабря по 3 января для детей до 12 лет будет работать бесплатно.

Также музей в праздничные дни переходит на новый график работы:

- 30 декабря - с 10:00 до 20:00;

- 31 декабря - с 10:00 до 17:00;

- 1 января - с 14:00 до 20:00;

- 2-8 января - с 10:00 до 20:00.

На территории EXPO можно будет покататься и на коньках. Каток расположен недалеко от музея NUR ALEM. Площадь ледового покрытия составляет 1 300 кв метров. Стоимость аренды коньков на часовой сеанс - 500 тенге, а пришедшие с собственными коньками смогут кататься бесплатно.

К слову, для удобства посетителей предусмотрены раздевалка, точки общественного питания и круглосуточный подземный паркинг на 3 тысячи автомобилей. Отмечается, что с 1 по 15 января посетители комплекса EXPO смогут воспользоваться паркингом бесплатно.

Режим работы ледового катка:

- 31 декабря - с 12:00 до 21:00;

- в будние дни - с 12:00 до 23:00;

- в выходные дни - с 10:00 до 23:00.

Здесь же можно будет покататься на детской ледяной горке. Высота склона 5 метров, длина - более 14 метров.

Также имеется пункт проката тюбингов. Стоимость аренды ватрушки на 2-часовой сеанс - 1 000 тенге. При наличии собственной ватрушки развлечение будет бесплатным.

Режим работы детской горки - с 12:00 до 21:00.