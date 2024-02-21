Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С октября 2021 года он руководил департаментом экономических расследований по городу Астана

Фото: пресс-служба АФМ РК

Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Трудовой стаж:

- инспектор, старший инспектор по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области;

- начальник отдела, начальник управления налоговой полиции по Костанайской области;

- заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Костанайской области;

- начальник ДБЭКП по Жамбылской области;

- начальник ДБЭКП по Актюбинской области;

- заместитель начальника ДБЭКП по Алматинской области;

- старший помощник генерального прокурора департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК;

- заведующий отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК;

- руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области (06.2019-10.2021);

- руководитель департамента экономических расследований по городу Астана (с 10.2021).

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