Кайрат Бижанов стал заместителем председателя АФМ

С октября 2021 года он руководил департаментом экономических расследований по городу Астана
Распоряжением главы государства Бижанов Кайрат Жакиянович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Трудовой стаж:
- инспектор, старший инспектор по особо важным делам налоговой полиции Костанайской области;
- начальник отдела, начальник управления налоговой полиции по Костанайской области;
- заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Костанайской области;
- начальник ДБЭКП по Жамбылской области;
- начальник ДБЭКП по Актюбинской области;
- заместитель начальника ДБЭКП по Алматинской области;
- старший помощник генерального прокурора департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК;
- заведующий отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции в судах Верховного суда РК;
- руководитель департамента экономических расследований по Атырауской области (06.2019-10.2021);
- руководитель департамента экономических расследований по городу Астана (с 10.2021).