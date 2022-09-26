Кайрату Боранбаеву снова продлили арест

Находящемуся под стражей с 17 марта Кайрату Боранбаеву в очередной раз продлили арест на месяц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного следственного суд города Астана.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Астана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Боранбаева К.С. на 1 месяц", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Также сообщалось, что Мурат Боранбаев был объявлен в розыск.