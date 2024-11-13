«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов

Среди приглашенных преподавателей – зарубежные специалисты с многолетним опытом в анимационном кино. Один из них – художник и иллюстратор из Франции Жад Гарде. Его мастер-класс на тему «Методология художественного направления» знакомит слушателей с работами крупных анимационных студий Pixar, Disney, Studio Ghibli. Участники мастер-класса, в частности, узнали, как создаются персонажи животных и насекомых: как передать их движения и эмоции, подобрать цветовую палитру.

Другой именитый мастер – российский художник, режиссер-мультипликатор Сергей Антонов, работавший над такими известными проектами, как «Маша и Медведь», «Белка и Стрелка», «Невероятное путешествие Серафимы», «Кощей. Похититель невест», «Весна в Простоквашино», и многими другими. Он рассказывает слушателям о том, как персонажи мультфильмов формируют поведение детей дошкольного возраста, а также о влиянии музыки на зрительское восприятие.

Отметим также, что в сентябре в рамках образовательной программы в «Казаханимации» более 30 студентов посетили практические занятия под руководством французского художника Ивона Дейгерса и российского продюсера Вадима Сотскова.