«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов

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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В объединении «Казаханимация» на базе АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова проходят мастер-классы по анимации для кинематографистов и студентов творческих вузов.

Среди приглашенных преподавателей – зарубежные специалисты с многолетним опытом в анимационном кино. Один из них – художник и иллюстратор из Франции Жад Гарде. Его мастер-класс на тему «Методология художественного направления» знакомит слушателей с работами крупных анимационных студий Pixar, Disney, Studio Ghibli. Участники мастер-класса, в частности, узнали, как создаются персонажи животных и насекомых: как передать их движения и эмоции, подобрать цветовую палитру.

Другой именитый мастер – российский художник, режиссер-мультипликатор Сергей Антонов, работавший над такими известными проектами, как «Маша и Медведь», «Белка и Стрелка», «Невероятное путешествие Серафимы», «Кощей. Похититель невест», «Весна в Простоквашино», и многими другими. Он рассказывает слушателям о том, как персонажи мультфильмов формируют поведение детей дошкольного возраста, а также о влиянии музыки на зрительское восприятие.

Отметим также, что в сентябре в рамках образовательной программы в «Казаханимации» более 30 студентов посетили практические занятия под руководством французского художника Ивона Дейгерса и российского продюсера Вадима Сотскова.

#анимация #Казаханимация #мастер-класс

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