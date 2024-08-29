Казахская правовая культура имеет давние корни

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Анастасия Михайлова

Изучение государственно-правовых традиций должно проводиться с участием историков,
этнографов и религиоведов

Фото: Игорь Бургандинов

Так считает доктор исторических наук, профессор, этнолог, писатель, педагог Жамбыл Артыкбаев. О формировании правовых взаимоотношений кочевого народа Цент­ральной Азии он рассказал на лекции-дискуссионной площадке «Дәстүрлі құқық – ата заңымыздың негізі», состоявшейся в столичной Национальной академической библиотеке.

По словам организаторов встречи – представителей партии «Ауыл», кочевые государства, история которых была связана с Казахским ханством, имели свои традиционные правовые системы. Они обеспечивали внутреннее единство и устанавливали полноценное функцио­нирование государственного устройства.

– В своем выступлении от 29 августа 2019 года Глава государства отметил: «История убедительно свидетельствует о стремлении нашего народа к верховенству закона, обеспечению основных прав и свобод человека». Таким образом, мы имеем веские основания считать, что наше традиционное право, имеющее глубокие корни, легло в основу современной Конституции ­Казахстана, – сказал руководитель центрального аппарата партии «Ауыл» Куаныш Сейтжанов.

Один из тех, кто обладает обширными знаниями о казахском обществе, истории кочевых народов, – известный историк, этнограф, стипендиат государственной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в развитие науки и техники, Жамбыл Омарович Артыкбаев. Он – автор более 300 публикаций, а также монографий, учебников и пособий. К примеру, в 2012 году он выпустил исследование «Жеті жарғы» – мемлекет және құқық ескерткіші», которое как раз таки посвящено вопросам зарождения и формирования правового государства в Великой степи.

– Казахская правовая культура имеет корни в стародавних и средневековых государствах Центральной Азии. Однако каждому этносу свойственны определенные черты. Правовая система отражает особенности его культуры и эволюции. Правовые принципы, регулирующие общественные отношения, являются не только примерами государственной власти, но и выражением национальных ценностей. Как заметил французский юрист Рене Давид, право – это сложный феномен, организованный в систему, которая формируется в зависимости от социального контекста. Основой казахских правовых норм являются правила, регулирующие общественную жизнь. Социальные обычаи и представления о праве пронизывают духовные устои народа. Историки, такие как Шокан Уалиханов, подчеркивают, что традиционные судьи сохраняли обычаи, которые действовали веками, несмотря на внешние влияния, – отметил лектор.

Привлекает внимание тот факт, что многие поэтические изречения о праве заключают в себе глубокую мудрость. Эти нормы, как правило, передавались устно и формировались в контексте кочевой жизни. За свою многотысячелетнюю историю правовая культура кочевников пережила немало периодов взлетов и падений. Последним и ярким ее достижением стали легендарный свод законов обычного права казахов «Жеті жарғы», принятых при Тауке-хане. Ученые рассматривают его как результат комплексной правовой реформы, необходимой для выхода из кризиса, с которым столкнулось казахское общество. Эти уставы, по представлениям исследователей, стали квинтэссенцией традиционных норм, сгруппированных в правила, которые отражают потребнос­ти казахского кочевого образа жизни и эпохи. Исследования показывают, что «Жеті жарғы» оказали значительное влияние на формирование социально-правовых норм и институтов, и вся эта правовая традиция требует дальнейшего изучения и осмысленного подхода.

– Эпоха Чингисхана внесла принципиальные изменения в представления кочевников о государстве и праве. Исследователи отмечают, что порядок, введенный им, основывался на предшествовавшей ему традиции: «Так очевидно, что Чингисхан собрал все написанные им законы и составил законодательный акт «Великий Ясу», известный в казахском народе как «Жасақ». Вообще, сфера применения этого слова такова, что зачастую это сборник законов, адаптированных к военному времени. Как писал арабский путешественник Ибн Баттута в 1350-х годах, тот, кто не поддерживал правила «Жасақ» или не выполнял их, был отстранен от должности, – добавил Жамбыл Омарович.

К слову, Шокан Уалиханов как ученый и истинный сторонник казахского обычного права сделал прекрасные сравнительные комментарии. По его мнению, традиционные законы, зависящие от казахского общества, более гуманны, чем законы Запада, которым поклоняются российские реформаторы. Он писал: «Нет сомнения, что закон хорош для народа, который ему более известен... В Кыргызстане никогда не существовало телес­ных наказаний. А семейные законы, согласно которым члены семьи несут ответственность за своих родственников, приносят много пользы семейным отношениям».

– Изучение государственно-правовых традиций на казахской земле должно проводиться при непосредственном участии историков, этнографов и даже религиоведов, – резюмировал спикер.

На лекции, включившей в себя диалоговую площадку по обмену мнениями, присутствовали мажилисмены, представители профессорско-преподавательского состава столичных высших учебных заведений, молодежных организаций. После лекции каждый из участников смог задать интересующие вопросы. В знак уважения и благодарности историку подарили экспонаты для музея, который этнограф Жамбыл Артыкбаев открыл в Щучинске за счет собственных средств. В планах у ученого не только пополнять фонд музея, но и дальнейший выпуск печатных трудов.

#культура #право #этнография #корни

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