Казахские борцы греко-римского стиля на чемпионате Азии завоевали полный комплект наград

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Состязания продолжаются, еще пятеро наших соотечественников поборются за победу, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта

Чемпионом Азии стал Ержет Жарлыкасын (63 кг), который в решающей схватке со счетом 6:6 (победа по дополнительным показателям) одолел соперника из Японии Аяту Сузуки, серебряного призера Азиады в Ханчжоу, сообщает Минтуризма и спорта.

Ержет уступал по ходу встречи с результатом 0:4, а также получил по ходу поединка травму головы. Бронзовыми медалистами в данном весе стали Иман Мохаммади (Иран) и Чан Ким (КНДР).

Ибрагим Магомадов (77 кг) выиграл в схватке за «бронзу» со счетом 4:3 у соперника из Ирана Амира Абди. Вторым бронзовым призером в данной категории стал Дониерхон Накибов (Узбекистан), чемпионом – японец Нао Кусака, который в финале сенсационно одолел хозяина ковра Акжола Махмудова, двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпиады в Токио.

Нурсултан Турсынов (87 кг), чемпион Азии 2014 года, со счетом 0:5 уступил в финале сопернику из Ирана Насеру Хассему Ализаде, теперь уже четырехкратному победителю первенств континента. Отметим, что противники ранее неоднократно боролись друг с другом: в прошлом году в финале ЧА победил иранец, а в 1/4 финала ЧМ - казахстанец.

Бронзовыми медалистами этого веса стали узбек Рахимжон Узоков и японец Масато Суми.

Также от РК приняли участие Нурзат Кабдырахимов (55 кг) и Мансур Шадукаев (до 130 кг).

16 апреля в заключительный день чемпионата Азии выступят следующие члены сборной Казахстана по греко-римской борьбе: 60 кг: Галым Кабдунасыров, 67 кг: Алматбек Аманбек, 72 кг: Николай Хапко, 82 кг: Евгений Поливадов, 97 кг: Юсуф Мациев.

#Спорт #чемпионат Азии #греко-римская борьба

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