Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова сохранила лидерство в обновлённом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Спортсменка в данный момент является первым номером в весовой категории до 72 килограммов.

Напомним, Жамиля Бакбергенова в этом году одержала победу на чемпионате Азии в Аммане. Это позволило ей сохранить первую строчку топ-листа, имея в активе 51 000 очков.

На втором месте расположилась представительница Японии Ами Иши с 45 000 очками. Третью позицию занимает монгольская спортсменка Болортунгалаг Зоригт - 34 700.