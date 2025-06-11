Жамиля Бакбергенова возглавила мировой рейтинг по женской борьбе

Борьба
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Дана Аменова
корреспондент

На втором месте расположилась представительница Японии Ами Иши

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова сохранила лидерство в обновлённом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Спортсменка в данный момент является первым номером в весовой категории до 72 килограммов. 

Напомним, Жамиля Бакбергенова в этом году одержала победу на чемпионате Азии в Аммане. Это позволило ей сохранить первую строчку топ-листа, имея в активе 51 000 очков.

На втором месте расположилась представительница Японии Ами Иши с 45 000 очками. Третью позицию занимает монгольская спортсменка Болортунгалаг Зоригт - 34 700.

#рейтинг #борьба #Жамиля Бакбергенова

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