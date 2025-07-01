Во вьетнамском городе Вунгтау прошел чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов до 17 и 23 лет, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанские команды сумели добиться весомых результатов, завоевав 38 медалей, среди которых 13 являются золотыми.

Греко-римская борьба

«Золото»: до 55 кг – Ерасыл Мамырбеков; до 60 кг – Исхар Курбаев; до 67 кг – Багдат Сабаз; до 77 кг – Акжан Ыкыласов.

«Серебро»: до 87 кг – Максат Сайлау; до 97 кг – Юсуф Мациев; до 130 кг – Джохар Узаров.

«Бронза»: до 82 кг – Диас Калтай.

Вольная борьба

1 место: до 70 кг – Майис Алиев.

2 место: до 61 кг – Мерей Базарбаев; до 86 кг – Елнар Шилдебай; до 97 кг – Нурдаулет Бекенов.

3 место: до 74 кг – Нурдаулет Сейлбеков; до 79 кг – Асхаб Хаджиев; до 125 кг – Алимжан Салимжан.

Женская борьба

1 место: до 59 кг – Виктория Хусаинова.

3 место: до 53 кг – Зейнеп Баянова; до 55 кг – Ангелина Первухина; до 62 кг – Тыныс Дубек.

В командном зачете «классики» стали первыми, вольники - вторыми, а женщины завершили ЧА на третьей строчке.

Греко-римская борьба

1 место: до 45 кг – Куанышбек Жанажол; до 48 кг – Нурдаулет Кумарулы; до 60 кг – Дамир Акан; до 65 кг – Досбол Шамиль.

2 место: до 51 кг – Сункар Зарап; до 92 кг – Адилет Тойшы.

3 место: до 71 кг – Ислам Гасымов.

Вольная борьба

1 место: до 55 кг – Ибрагим Ыскакбек; до 60 кг – Бекасыл Асамбек.

2 место: до 45 кг – Сабыржан Рахатов; до 71 кг – Нуртай Наров.

3 место: до 48 кг – Темирлан Мурат; до 80 кг – Динмухаммед Касымбек; до 92 кг – Бейбарыс Ергали; до 110 кг – Риза Изахар.

Женская борьба

1 место: до 61 кг – Жайдар Мукат.

2 место: до 49 кг – Сания Солтангали; до 57 кг – Мадхия Усманова.

3 место: до 40 кг – Инжу Баккожа; до 65 кг – Нурайым Сайахмет.

Вольники по итогам ЧА выиграли командный зачет. Борцы классического стиля показали второй результат, а девушки - четвертый.