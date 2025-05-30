Кубок Казахстана по борьбе: лучших «классиков» определили в пяти весовых категориях

Борьба
86
Дана Аменова
корреспондент

В Астане продолжается Кубок Казахстана по борьбе. В соревнованиях среди борцов греко-римского стиля были разыграны первые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: пресс-служба НОК РК

В очередной соревновательный день Кубка лучшие «классики» определились в пяти категориях.

До 55 кг

1. Марлан Мукашев (Астана) 

2. Алпамыс Дастанбек (Кызылординская область) 

3. Нурзат Кабдырахимов (Жетысуская область) 

3. Бауыржан Садвокасов (СКО)

До 60 кг

1. Айдос Султангали (Кызылординская область) 

2. Галым Кабдунасаров (Жетысуская область) 

3. Айбек Айтбеков (Астана) 

3. Айбек Сабырбеков (ВКО)

До 72 кг

1. Мерей Маулитканов (Астана) 

2. Данияр Каленов (СКО)

3. Ерасыл Нурбосынов (Алматинская область) 

3. Алматбек Аманбек (Алматинская область) 

До 97 кг

1. Юсуф Мациев (Костанайская область) 

2. Салават Ахметкали (ВКО) 

3. Жантас Нургали (Жетысуская область) 

3. Ергали Бектурсынов (Алматы) 

До 130 кг

1. Мансур Шадукаев (Костанайская область)

2. Акарыс Бердашов (Алматинская область) 

3. Уланкандас Отегенов (Актюбинская область) 

3. Алимхан Сыздыков (Шымкент). 

#борьба #Кубок Казахстана #классики

Популярное

Все
Память, звучащая в Слове
Расстрелы в Лисьей балке. В 1930-е годы прошлого столетия ужесточились гонения на духовенство
В Казахстане сотни сакральных мест, достойных широкой известности
Жемчужина оперного искусства
В Приаралье просо выращивали 2 200 лет назад
Творчество без дублей
О таком раньше и не мечтали
Язык как мост между мирами
Родился курдом – вырос казахом
О чем расскажет Белкарагай
Возвращение сакуры
Памяти поэта
Голубой вагон бежит, качается
«Уважаемый страус...»
Тренер на поле, наставник в жизни
Под знаком Чайковского
Чужбина стала Родиной
На финансовом рынке – перемены
Летом в поездах поедет треть страны
Укрепление гуманитарного диалога
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Расследование крушения самолета AZAL под Актау перешло на новый этап
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Токаев произвел ряд назначений
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Досаев покинул должность акима Алматы
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Астана примет отборочный Кубок Казахстана по борьбе
Нуркожа Кайпанов завоевал золото чемпионата Азии по вольной…
Еще два палуана из Казахстана вышли в финал чемпионата Азии…
Вольник Ризабек Айтмухан завоевал «серебро» чемпионата Азии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]