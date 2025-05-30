В Астане продолжается Кубок Казахстана по борьбе. В соревнованиях среди борцов греко-римского стиля были разыграны первые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
В очередной соревновательный день Кубка лучшие «классики» определились в пяти категориях.
До 55 кг
1. Марлан Мукашев (Астана)
2. Алпамыс Дастанбек (Кызылординская область)
3. Нурзат Кабдырахимов (Жетысуская область)
3. Бауыржан Садвокасов (СКО)
До 60 кг
1. Айдос Султангали (Кызылординская область)
2. Галым Кабдунасаров (Жетысуская область)
3. Айбек Айтбеков (Астана)
3. Айбек Сабырбеков (ВКО)
До 72 кг
1. Мерей Маулитканов (Астана)
2. Данияр Каленов (СКО)
3. Ерасыл Нурбосынов (Алматинская область)
3. Алматбек Аманбек (Алматинская область)
До 97 кг
1. Юсуф Мациев (Костанайская область)
2. Салават Ахметкали (ВКО)
3. Жантас Нургали (Жетысуская область)
3. Ергали Бектурсынов (Алматы)
До 130 кг
1. Мансур Шадукаев (Костанайская область)
2. Акарыс Бердашов (Алматинская область)
3. Уланкандас Отегенов (Актюбинская область)
3. Алимхан Сыздыков (Шымкент).