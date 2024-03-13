Казахские кюи одновременно сыграют во всех школах

Образование, Культура и общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Республиканский челлендж к празднованию «Наурыз мейрамы» пройдет 20 марта в 12.00 часов дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы Минпросвещения, мероприятие направлено на воспитание духовно-нравственной культуры и патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение культурного наследия страны, популяризацию игры на домбре среди детей.

— Челлендж домбристов – демонстрация творческих достижений детей и молодежи, педагогов и родителей в области музыкального искусства и популяризация домбры. К участию приглашаются все желающие. Впервые этот челлендж прошел в прошлом году. Звуки домбры одновременно звучали во всех организациях образования. Это уникальное событие в культурной жизни республики. Мероприятия проводятся в рамках единой программы воспитания,  сказала директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

В ведомстве отметили, что празднование Наурыз мейрамы пройдет с 14 по 23 марта текущего года во всех общеобразовательных школах страны. В эти же дни будут организованы тематические челленджи, общенациональная экологическая акция и различные соревнования по национальным играм.

#Образование #Минпросвещения #кюи #страна #игра #организации

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