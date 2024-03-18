Казахские миротворцы принимают вахту у ирландских коллег

Международное сотрудничество
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Дана Аменова
Корреспондент

В составе миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» несут службу 1500 военнослужащих из 12 стран мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Казахстанские миротворцы, осуществляющие миссию ООН на Ближнем Востоке, принимают базу, дела и обязанности у ирландского миротворческого контингента, сообщает Минобороны.

Ирландские военные провели ознакомительную экскурсию по базе Фауар, где располагается штаб миссии. Именно отсюда производится управление всеми компонентами миссии.

«Наше подразделение является резервом командующего миссией. Он может задействовать его для выполнения разных задач, в том числе в кризисные моменты», – говорит старший офицер департамента международного сотрудничества Минобороны РК Илияс Мустафин.

Ирландские военнослужащие провели занятия по порядку действий сил быстрого реагирования, распределению функций, ознакомили с зонами ответственности и особенностями службы на Голанских высотах.

Веннослужащие занимаются обслуживанием военной техники и установкой боевых модулей на бронированные колесные машины, обустройством быта, подготовкой к выполнению задач.

«Идет ознакомление с процессом обеспечения, который включает в себя снабжение питьевой водой, продуктами питания, ГСМ и так далее. Все это требует взаимодействия с различными компонентами миссии», – сказал заместитель начальника центра миротворческих операций Минобороны РК Рустам Жанжуменов.

Кроме того, подразделение материально-технического обеспечения занимается установкой парко-гаражного оборудования для проведения ремонта машин, специальных контейнеров для хранения имеющегося оружия и боеприпасов.

В составе миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» несут службу 1500 военнослужащих из 12 стран мира.

Как сообщалось, казахстанская миротворческая миссия состоит из 139 военнослужащих.

#миротворцы #Голанские высоты #Минобороны Казахстана

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