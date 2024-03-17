Казахские миротворцы приступили к выполнению миссии на Ближнем Востоке

Подразделение будет обеспечивать соблюдение мирных договоренностей на спорной территории, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

«Военнослужащие казахстанского контингента приступили к выполнению задачи по обеспечению охраны и безопасности миротворческой базы на Голанских высотах», - сообщает Минобороны РК.

Как сообщалось, военнослужащие Вооруженных сил совершили перелет с территории Казахстана в столицу Сирии Дамаск, откуда маршем на автомобильной технике добрались до миротворческой базы Фауар.

В расположение базы также доставлена военная техника и имущество, предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих.

Личный состав национального контингента занимается размещением и обустройством. Штаб роты проводит работу по приемке дел и уточнению функционала роты резерва командующего миссией «Силы ООН по наблюдению за разъединением».

Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, КамАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время оккупирована Израилем, а восточную часть контролирует Сирия. Израиль аннексировал контролируемые им территории де-факто в 1981 году, аннексия не была признана большинством международного сообщества.