Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В ходе встречи Алибек Бакаев заявил, что Республика Казахстан аккредитовала Мохаммада Ур Рехман Рахмани в статусе поверенного в делах Афганистана в РК, руководствуясь важной для обоих государств целью расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.

«Активное вовлечение Афганистана в региональные отношения создаст дополнительные условия для восстановления экономики страны, социальной стабильности через улучшение положения афганского народа, а также для поддержания мира и безопасности в регионе», - говорится в сообщении.

Казахстан выступает за консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению сложных гуманитарных проблем.