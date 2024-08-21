Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД
В ходе встречи Алибек Бакаев заявил, что Республика Казахстан аккредитовала Мохаммада Ур Рехман Рахмани в статусе поверенного в делах Афганистана в РК, руководствуясь важной для обоих государств целью расширения торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном.
«Активное вовлечение Афганистана в региональные отношения создаст дополнительные условия для восстановления экономики страны, социальной стабильности через улучшение положения афганского народа, а также для поддержания мира и безопасности в регионе», - говорится в сообщении.
Казахстан выступает за консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению сложных гуманитарных проблем.
«В этих целях Казахстан предложил создать в Алматы Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана», - добавили в пресс-службе МИД.