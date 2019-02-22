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​Казахстан – Австрия: развитие межпарламентского диалога
Маулен Арманов

В ходе визита Нурлан Нигматулин провел переговоры со спикером Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Собеседники отметили, что между Казахстаном и Австрией с момента обретения нашей страной независимости установились хорошие и регулярные контакты.

Как подчеркнул председатель Мажилиса, Австрия является для Казахстана приоритетным партнером в Европейском союзе, в связи с чем развитию двустороннего сотрудничества между двумя странами в Казахстане придается большое значение. А прочный фундамент для расширения всестороннего партнерства, по словам Нурлана Нигматулина, заложили взаимные официальные визиты Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и руководства Республики Австрия.

– С объемом двустороннего товарооборота почти в один миллиард евро Казахстан, безусловно, является самым важным торговым партнером Австрии в регионе, – заявил в свою очередь председатель Национального совета Вольф­ганг Соботка, – при этом мы также хотим активизировать политический диалог.

В ходе состоявшихся переговоров между Нурланом Нигматулиным и Вольфгангом Соботкой достигнуты важные договоренности по дальнейшему укреплению межпарламент­ского взаимодействия на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству, обмену законодательным опытом. Отмечена важность обеспечения законодательной поддерж­ки перспективных направлений торгово-экономических отношений, инновационной деятельности, цифровизации экономики, «зеленых» технологий, туризма, сельского хозяйства, культурно-гуманитарной сферы.

Спикеры также договорились об укреплении сотрудничества в рамках международных и межпарламентских организаций. Этому способствуют активное участие казахстанских парламентариев в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ и тесное взаимодействие с австрийскими коллегами.

– Наше членство в ОБСЕ я оцениваю как сильный, связующий элемент в наших отношениях, – сказал Вольфганг Соботка.

Интерес к Казахстану связан и с тем, что страна в течение нескольких лет все более успешно выступает в качестве полноправного члена международного сообщества.

– Новая Стратегия Европейского союза для Центральной Азии дает нам возможность выработать новые приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном, – подчеркнул председатель Национального совета Австрии.

По его словам, особо импонируют вопросы продвижения устойчивого развития и ориентации на молодежь.

В связи с этим председатель Мажилиса акцентировал внимание на масштабных международных инициативах Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленных на укрепление мира и международной безопасности.

Говоря о роли молодежи в современном мире, спикер Мажилиса акцентировал внимание на том, что в январе текущего года состоялось открытие Года молодежи в Казахстане.

– Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчерк­нул, что ключевым фактором глобальной конкурентоспособности страны является образованная молодежь. Сегодня и наша страна готовится к технологически продвинутому цифровому будущему. Поэтому комплексные меры по поддержке молодежи являются приоритетом государственной политики, – сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса передал спикеру Национального совета Парламента Австрии приглашение принять участие в IV совещании спикеров парламентов стран Евразии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство», которое пройдет в Астане в сентябре текущего года. По мнению Нурлана Нигматулина, это позволит вывести сотрудничество между казахстанскими и австрийскими парламентариями на более высокий уровень.

В рамках своего официального визита председатель Мажилиса выступил на заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоя­лась в Вене.

Подчеркнув, что ПА ОБСЕ уже более четверти века является эффективной площадкой для обсуждения актуальных воп­росов развития регионального сотрудничества, спикер Мажилиса отметил, что сегодня важна политическая воля, которая позволит коллективно и конструктивно работать над общей повесткой дня по всем аспектам европейской безопас­ности.

Нурлан Нигматулин напомнил, что Казахстан был организатором пока единственного в этом столетии саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году. Тогда государства-участники приняли Астанинскую декларацию, в которой подтвердили свое «видение свободного, демократического, общего и неделимого евро-атлантического и евразийского сообщества безопасности».

– Однако понимая, что геополитическая ситуация в мире динамично меняется, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, считая необходимым обновление Хельсинского заключительного акта 1975 года, предложил провести в 2020 году в Астане конференцию по безопасности и сотрудничеству, приуроченную к 45-летию принятия данного стратегического документа. И сегодня с этой высокой трибуны хочу поблагодарить руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ за поддержку данной инициативы Президента Казахстана, – сказал председатель Мажилиса.

В условиях современного глобального мира система безо­пасности и сотрудничества не может рассматриваться как чисто европейская.

– Поэтому Президент Казахстана выдвинул инициа­тиву провести совместное консультативное заседание ОБСЕ, СВМДА и Регионального форума АСЕАН по вопросам безопас­ности. Полагаем, что такое заседание позволит выработать общие подходы для конструктивного взаимодейст­вия в этой сфере, – сказал Нурлан Нигматулин.

В связи с этим, как отметил председатель Мажилиса, особую актуальность приобретает парламентское измерение как важная составляющая международного сотрудничества. И проведение в сентябре текущего года в Астане IV совещания спикеров парламентов стран Европы и Азии на тему «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» направлено на укрепление прямого многостороннего диалога между руководителями парламентов государств Евразии.

– Выработанные на этом представительном совещании спикеров Евразии предложения и инициативы послужат дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между странами и народами нашего континента, – выразил уверенность Нурлан Нигматулин.

В ходе официального визита спикер Мажилиса провел переговоры с главой Федерального совета Парламента Австрии Инго Аппе, действую­щим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком и руководителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. 

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