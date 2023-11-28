Казахстан будет экспортировать косточковые культуры в Китай

Готовность закупать этот товар выразило таможенное управление Китая (ГТУ КНР), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ РК

Фото: gov.kz

Соотвествующий протокол в рамках 11-го заседания Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству в Астане подписал Минсельхоз РК с ГТУ КНР.

В протоколе по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям свежих косточковых культур говорится, что для экспорта казахстанские свежие косточковые культуры, включая персики и абрикосы, должны соответствовать всем применимым китайским фитосанитарным законам и нормативным актам, стандартам охраны здоровья и безопасности, и не должны содержать карантинных вредителей и смешиваться с почвой.

Все фруктовые сады и упаковочные предприятия, желающие экспортировать косточковые культуры в Китай, должны быть зарегистрированы в МСХ РК и одобрены как МСХ РК, так и ГТУ КНР.

Упакованные косточковые культуры должны храниться в камере только с косточковыми культурами. Каждая коробка должна быть маркирована на китайском или английском языке с указанием названия фрукта, страны-экспортера, места производства, названия или кода фруктового сада и упаковочного цеха. На каждой коробке и поддоне должен быть нанесен следующий текст на китайском или английском языках: «Экспортировано в Китайскую Народную Республику».

Портами ввоза казахстанских косточковых культур являются все китайские порты и аэропорты, разрешенные ГТУ КНР для ввоза фруктов.

В министерстве напомнили, что на сегодня Казахстан в соглашении с Китаем по экспорту 23 видов продуктов растениеводства и животноводства, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, мед, шерсть, молочную продукцию, говядину, баранину и свинину и другие.