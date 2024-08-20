Казахстан должен усилить позиции в качестве узлового транзитного хаба

Экономика
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В своем прошлогоднем Послании Президент страны акцентировал особое внимание на важности укрепления транспортно-логистического потенциала

коллаж Павла Цедилина

Свидетельствуют цифры

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан географически находится на перекрестке путей, связывающих все четыре стороны света. Здесь некогда проходил Великий шелковый путь. И потенциал республика не утратила. Что лучшее подтверждение тому? Конечно же, цифры.

За истекшие шесть месяцев года по Транскаспийскому международному транспорт­ному маршруту (ТМТМ), что протянулся с востока Китая через весь юг Казахстана, пересекая воды Каспийского моря до глубин Европы, было перевезено 2,1 млн тонн груза. Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Неплохие данные и по контейнерам – за первое полугодие 2023 года перевозка составила 9,8 тыс. ДФЭ, в нынешнем – 21 тыс. ДФЭ.

Как сообщает Министерство транспорта Казахстана, ведется также работа по развитию созданного железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии СП «Middle Corridor Multimodal Ltd». И это на самом деле лишь «верхушка» айсберга, малая часть большой проделанной работы.

Как отметил Президент, транспортно-логистический потенциал страны имеет стратегическое значение, в будущем обещая стать одним из локомотивов ее экономического развития.

«В целом Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Динамичное развитие этой сферы – стратегическая задача, – говорится в Послании. – Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трех лет должна достичь не менее 9% (в 2022 году – 6,2%). Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью».

Проекты и рекорды

В первой половине 2024 года Министерство транспорта РК продолжило системно развивать транспортно-логистическую сферу. Ключевыми достижениями стали рекордные объемы дорожно-строительных работ, заметный рост пассажиропотока в авиации, улучшение железнодорожных грузоперевозок и развитие морской инфраструктуры.

В нынешнем году дорожно-строительные работы охватывают 12 тыс. км дорог, что является рекордным показателем для страны. Ведутся работы на таких автотранспортных магистралях, как Караганда – Алматы, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Атырау – Астрахань и Актобе – Кандыагаш. Некоторые участки этих автотрасс уже начали вводить в эксплуатацию с середины лета. Ввод объектов в строй планируется до конца года.

Ведомство планомерно запускает дорожные участки коридора Центр – Юг – основного маршрута между Астаной и Алматы. В частности, открыто четырехполосное движение на участке автомагистрали Караганда – Балхаш от Караганды до села Акбастау.

Убедительную динамику демонстрирует и авиация Казахстана. Аэропортами республики обслужено 11,3 млн пассажиров, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Открылся новый маршрут Т-916. Он проходит через воздушное пространство Казахстана, Узбекистана и является дополнительным для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию.

В целом сейчас ведутся работы по приведению всех отечественных аэропортов в соответствие со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В сфере железных дорог также имеется прогресс. За шесть месяцев года объем экспортных несырьевых грузов, перевозимых по стальным магистралям, вырос до 10 млн тонн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Особенно заметен рост экспорта в Китай, который увеличился на 19% и составил 6,8 млн тонн.

В стадии реализации находятся также четыре крупных инфраструктурных проекта: Достык – Мойынты, Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз и «обводная железная дорога города Алматы». Ведутся масштабные ремонтные работы на железнодорожных путях республики, охватывающие 1,4 тыс. км, из которых на отрезке в 570 км требуется полная замена рельсов.

Работа продолжается

Завершается процедура передачи подъездных путей в государственную собственность.

Более 600 железнодорожных подъездных путей общей протяженностью 241 км переданы в доверительное управление АО «Центр транспортного сервиса». Разработан и утвержден план мероприятий по приведению подъездных путей в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации.

На 2024–2028 годы принят комплексный план развития морской инфраструктуры. В нем предполагается создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Как отметили в ведомстве, это позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, снизить административные барьеры.

Также планируются работы по дноуглублению акватории порта Курык, строительство контейнерного хаба в порту Актау.

Перспективы

Еще немного цифр: за первое полугодие года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении составил 3,8 млн тонн, а объем транзитных перевозок – 2,4 млн тонн. Важным событием стала ратификация межправительственного соглашения с Китаем по международным автомобильным перевозкам. Теперь казахстанские перевозчики могут доставлять грузы в промышленные и портовые города КНР и проходить транзитом через другие страны.

Также внесены изменения в правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в международном сообщении, исключающие человеческий фактор при выдаче разрешений. Произведен обмен 231 тыс. бланков разрешений с 42 странами мира.

Например, впервые прошла тестовая транзитная автоперевозка из Китая в Европу через Казахстан и Каспийское море по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан – Грузия через морские порты Курык и Баку.

Все это, конечно же, происходит в рамках развития ТМТМ – пожалуй, самого главного проекта в сфере транзитного потенциала Казахстана.

К слову, совсем недавно Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в официальной церемонии прибытия контейнерного поезда по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан из Сианя в Ташкент.

– Данный маршрут также имеет перспективу дальнейшего выхода на другие регионы. Успешно прошли первые запуски грузовых поездов Южная Корея – Китай – Казахстан – Узбекистан, – пишет в своем Telegram-канале директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов. – Также за последний год маршрут Китай – Казахстан – Узбекистан пережил серьезную модернизацию в плане ускорения доставки грузов. Контейнерный поезд, который встретили президенты, преодолел путь протяженностью в 4 486 километров за пять суток. Грузовой состав был отправлен из нового терминала в сухом порту города Сианя через территорию Казахстана в Ташкент.

Отметим, что в апреле 2024 года между странами достигнуты договоры о развитии грузовых перевозок по маршруту Китай – Казахстан – Узбекистан и дальше в трансафганском направлении.

– Кратчайший срок перевозки груза обеспечен благодаря использованию терминальных возможностей Казахстана в Китае, а также последовательному взаимодействию железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана по расширению приграничной инфраструктуры. В прошлом году объем перевозок грузов между странами составил свыше 31 миллиона тонн, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2022 годом, – отметил эксперт.

Таким образом, Казахстан, находясь на перекрестке путей, просто обязан извлекать из этого пользу посредством транзитного потенциала. Главное в этой ситуации – подходить к возможностям грузового транзита взвешенно и конструктивно.

#грузоперевозки #логистика #ТМТМ #транзитный хаб

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