Казахстан – Франция: Новая веха в стратегическом партнерстве

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон договорились укреплять и диверсифицировать казахско-французское сотрудничество
Доверительный диалог
Государственный визит Касым-Жомарта Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи в Елисейском дворце.
Главу государства под фанфары военного оркестра встретил Президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.
Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.
Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почетных гостей.
После совместного фотографирования главы государств направились в зал для проведения переговоров в расширенном составе.
Президент поблагодарил Эмманюэля Макрона за теплый прием делегации Казахстана.
– Придаю исключительное значение своему визиту, который знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией. Убежден, эти переговоры, а также принимаемое нами Совместное заявление будут способствовать выводу отношений Казахстана и Франции на уровень упроченного стратегического партнерства. Пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить Вас с успешным проведением тридцать третьих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Они стали поистине грандиозным событием в мире спорта, их организация впечатлила своими масштабами и высоким уровнем проведения. Уверен, Ваша страна также блестяще проведет предстоящие в 2030 году двадцать шестые Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах, – сказал Глава нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности и соглашения, достигнутые в ходе визита Президента Эмманюэля Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.
– Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. Он также высказал признательность за организацию Национальной выставки Казахстана в легендарном Музее азиатских искусств Гиме.
В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.
В свою очередь Президент Франции отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству.