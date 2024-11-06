Казахстан – Франция: Новая веха в стратегическом партнерстве

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Лилия Сыздыкова

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон договорились укреплять и диверсифицировать казахско-французское сотрудничество

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Доверительный диалог

Государственный визит Касым-Жомарта ­Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи в Елисейском дворце.

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил Президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.

Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почетных гостей.

После совместного фотографирования главы государств направились в зал для проведения переговоров в расширенном составе.

Президент поблагодарил Эмманюэля Макрона за теплый прием делегации Казахстана.

– Придаю исключительное значение своему визиту, который знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией. Убежден, эти переговоры, а также принимаемое нами Совместное заявление будут способствовать выводу отношений Казах­стана и Франции на уровень упроченного стратегического партнерства. Пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить Вас с успешным проведением тридцать третьих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Они стали поистине грандиозным событием в мире спорта, их организация впечатлила своими масштабами и высоким уровнем проведения. Уверен, Ваша страна также блестяще проведет предстоящие в 2030 году двадцать шестые Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности и соглашения, дос­тигнутые в ходе визита Президента Эмманюэля Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.

– Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. Он также высказал признательность за организацию Национальной выставки Казахстана в легендарном Музее азиатских искусств Гиме.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.

В свою очередь Президент Франции отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству.

– Благодаря Вам в последние годы партнерство между нашими странами значительно укрепилось, – заявил ­Эмманюэль Макрон, обращаясь к ­Касым-Жомарту Токаеву.

В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной коо­перации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-­гуманитарных связей.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

...Кроме того, в саду Елисейского дворца Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу. Причем на прогулке глав государств сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых Президент Казахстана подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану.

Плодотворные переговоры, взаимовыгодные договоренности

По завершении двусторонних переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль ­Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации.

Прежде всего Президент Казах­стана выразил признательность Эмманюэлю Макрону за приглашение совершить государственный визит и поблагодарил французскую сторону за особое гостеприимство.

– Данный визит очень важен для нас. Франция является близким и надежным партнером ­Казахстана в Европейском союзе. За 34 года наши отношения приобрели стратегический характер. Астана и Париж установили политический диалог, основанный на взаимопонимании на всех уровнях. Укрепились связи в торгово-экономической, инвес­тиционной и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована четкая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие в рамках международных организаций. Уверен, что наше партнерство, основанное на незыблемой дружбе и взаимной поддержке, будет успешным и в будущем, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с Президентом Франции была отмечена необходимость развития торгово-экономическо­го сотрудничества.

– В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 миллиарда долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объе­му инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казах­стан, их общий объем достиг порядка 19,5 миллиарда долларов. Укрепляется взаимодействие в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной, строительной, авиационной, машиностроительной сферах и в здравоохранении, – сказал ­Президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, стороны уделяют особое внимание сферам «зеленой» энергетики, добыче и переработке редкоземельных материа­лов, климатической повестке, вопросам водного хозяйства, инноваций и искусственного интеллекта.

– Недавно в Астане открылось представительство Французского агентства развития. Мы будем оказывать максимальное содействие его работе. Мы также отметили важность развития международных транспортных коридоров. Обсудили вопросы расширения связей в секторе логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Договорились о реализации новых проектов в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения, финансов и туризма. Мы готовы создать благоприятные условия для французских компаний, желающих работать на рынке Казахстана, – отметил Глава государства.

Он также подчеркнул, что в рамках визита подписан ряд межправительственных и коммерческих документов (в том числе инвестиционных соглашений), выгодных и отвечающих интересам обеих стран.

Президент также указал на важность укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, назвав ее «золотыми узами казахско-французских отношений».

– Особое внимание мы уделяем реализации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки, археологии, архивов, спорта, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно остановился на расширении контактов между ведущими вузами в области науки и технологий.

– В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии. В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра ­«Люмьер». Кроме того, в ­Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Были подписаны соответствую­щие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреп­лять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции, – сообщил Президент.

Говоря о состоявшемся в ходе переговоров обмене мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, Касым-Жомарт Токаев отметил, что и Казахстан, и Франция придерживаются единого мнения: все проблемы необходимо решать мирным и политико-дип­ломатическим путем. Страны договорились объединить усилия на международном уровне и работать вместе.

– Скоро состоится форум One Water Summit, – также напомнил Президент. – Мы обсудили ход подготовки к этому саммиту, который проводится по инициативе наших стран. Это будет очень важная диалоговая площадка, которая даст импульс активизации сотрудничества по вопросам изменения климата и «зеленой» экономики. Состоявшиеся переговоры были плодотворными. Этот визит свидетельствует о том, что связи между Казахстаном и Францией приобрели стратегический характер. Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество поднимется на новый качественный уровень, – заявил Глава государства.

В свою очередь Эмманюэль Макрон подчеркнул, что отношения между Францией и ­Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность. По его словам, Франция и Казах­стан разделяют схожие взгляды по ключевым региональным и международным проблемам на основе соблюдения Устава ООН, уважения принципа территориальной целостности и защиты прав человека.

Президент Франции подчерк­нул важность совместных усилий в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и борьба с терроризмом. Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений принесет новые возможности для взаимного роста и процветания, создавая основу для устойчивого и продуктивного партнерства на долгосрочную перспективу.

По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства.

Затем в присутствии глав государств был подписан ряд до­кументов. В их числе Соглашение между правительствами Казах­стана и Франции о реадмиссии и Дорожная карта стратегического партнерства по критическим ресурсам и материалам.

Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Société Generale S.A. В свою очередь между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией Alstom Transport SA подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам.

Также был подписан Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А. Х. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP).

Как сообщила пресс-служба Президента, в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 млрд долларов.

Сокровища Великой степи в музее Гиме

После переговоров в Елисейском дворце президенты ­Касым-Жомарт Токаев и ­Эмманюэль Макрон посетили выставку «Казахстан: Сокровища Великой степи», открывшуюся в Музее азиатских искусств Гиме.

В экспозиции представлены артефакты, рассказывающие об основных этапах истории Казахстана, являющиеся историко-культурным и археологическим достоянием нашей страны. ­Глава нашего государства выразил искреннюю благодарность ­Президенту Макрону за поддержку инициативы об организации такой выставки.

Первая историческая веха представлена в экспозиции скульптурой «Тобольский мыс­литель», относящейся к Ботайской культуре эпохи неолита. Одним из важнейших достижений этого периода стало одомашнивание лошади. Украшения Золотого человека служат яркой иллюстрацией второго периода, отмеченного появлением первых кочевых племенных союзов и протогосударств саков и сарматов. Каменные изваяния (балбалы) повествуют об истории средневекового Казахстана периода тюркских каганатов, а светильники из мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи – об утверждении ислама в казахской степи. Чапан Казыбек-би – о формировании Казахского ханства и становлении современного Казахстана.

Фонды музея Гиме, основанного в 1889 году, содержат крупнейшую коллекцию азиатского искусства.

Инвестиционные возможности

Продолжился государственный визит Касым-Жомарта ­Токаева во Францию встречей с капитанами французского бизнеса.

Обращаясь к участникам заседания инвестиционного «круг­лого стола», Глава государства назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран.

– Мы рады быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%.

Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также вырос­ли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 миллионов долларов, – сказал Президент, напомнив, что в нашей стране уже работают более 200 французских компаний.

Глава государства рассказал участникам об амбициозных задачах Казахстана по транс­формации экономики. Для достижения поставленных целей реализуются масштабные политические и экономические реформы в соответствии с меж­дународными стандартами и принципами ОЭСР.

Далее Касым-Жомарт Токаев детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей.

– Энергетика всегда была ключевым сектором нашего сотрудни­чества. Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франция обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике, – отметил Глава Казахстана.

Президент сообщил, что Казах­стан стал первым ­государством в регионе, ратифицировавшим Парижское соглашение и взявшим на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. По его словам, увеличилось число крупных международных компаний, заинтересованных в реализации масштабных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнер­гетики в нашей стране. В частности, компания Total Energies планирует построить ветряную электростанцию мощностью один гигаватт с инвестициями в 1,1 млрд долларов.

Следующим приоритетным направлением было обозначено эффективное управление водными ресурсами и теплоснабжением, что имеет решаю­щее значение для Казахстана в условиях изменения климата. Сотрудничество с компаниями Suez и Veolia будет способствовать модернизации водной инфраструктуры.

– Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленнос­ти, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий. Согласно прогнозам, казахстанские недра также содержат богатые залежи таких редкоземельных минералов, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах, – отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что в новых геополитических реалиях возрастает роль транспортно-логистического сектора, тогда как Казахстан занимает стратегическое положение в Евразии. Он рассказал о реализуемых в стране проектах по модернизации транспортных маршрутов и призвал французских бизнесменов изучить возможности данного сектора.

По мнению Президента, в условиях осложнения ситуации с глобальной продовольственной безопасностью крайне важным является развитие агропромышленного комплекса. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна, поставляя в более чем 80 стран 8 млн тонн пшеницы и 2 млн тонн муки. Благодаря богатому урожаю в этом году экспортный зерновой потенциал увеличился до 12 млн тонн. Касым-Жомарт Токаев пригласил французских партнеров к реализации совместных инвес­тиционных и технологических проектов в области животноводства и селекции семян зерновых культур.

– Цифровая трансформация уже позволила повысить экономическую конкурентоспособность нашей страны, учитывая, что мы намерены стать ведущим IT-хабом в Евразии. Согласно данным ООН, в 2024 году наша страна заняла 24-е место в мире по внедрению цифровых технологий электронного правительства и 10-е место – по предоставлению онлайн-услуг. Данные рейтинги отражают успехи ­Казахстана в области цифровой трансформации, включая значительные инвестиции в цифровую инфраструктуру и внедрение таких передовых технологий, как искусственный интеллект и блокчейн. Мы открыты для сотрудничества с французскими IT-компаниями, которые могут внести свой вклад в разработку инновационных решений, в частности в области Индустрии 4.0, искусственного интеллекта и «умных городов», – заявил Глава государства.

В завершение Президент выразил уверенность в том, что нынешняя встреча будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Казахстаном и ­Францией. Он заверил участников заседания «круглого стола» в том, что они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку при расширении своего бизнеса в нашей стране.

Глава государства сообщил, что пригласил Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона посетить с государственным визитом Казахстан в следующем году. Касым-Жомарт Токаев также предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме Астана, который пройдет в мае 2025 года.

В ходе мероприятия также выступили президент Vicat Ги Сидос, президент Total Energies Патрик Пуянне, президент Orano S.A. Николя Мас, генеральный директор Alstom Анри-Пупар Лафарж, генеральный директор Air Liquide Франсуа Жаков, президент EDF Люк Ремон, президент Airbus International Вутер Ван Верш, президент Imerys Алессандро Дазза, президент Synetics Жан-Ив Дро, генеральный директор Limagrain Field Seeds Режис Фурнье, старший вице-президент CMA CGM ­Людовик Рену, генеральный сек­ретарь Danone Лоран ­Сакки, вице-президент SUEZ Group Пьер Полиак, вице-президент по Центральной и Восточной Европе Veolia Филипп Гиттар, заместитель генерального директора французского агентства развития AFD Мари-Елен Луазон.

Сотрудничество в энергетической сфере

После заседания инвестиционного «круглого стола» Глава государства принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона, с которым обсудил перспективы сотрудничества в энергетической отрасли.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и планах крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граж­дан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна рассматривает возможность учреждения международного консорциума в качестве одной из потенциальных моделей реализации этого важнейшего проекта.

Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с «Казатомпромом». Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

EDF – государственная французская компания по производству и поставкам электроэнергии. Компания является оператором 67 атомных реакторов (примерно 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире), из них 56 во Франции, 9 – в Великобритании, 2 – в Китае. Компания планирует построить во Франции еще 14 реакторов.

Еще одну встречу Глава государства провел с президентом Orano S.A. Николя Маса.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул большой потенциал для дальнейшего сотрудничества Казахстана с компанией Orano S.A. в энергетической отрасли.

Президент Казахстана отметил важность партнерства, которое позволит нашей стране развивать высокотехнологичные отрасли, одновременно обеспечивая на­дежные и безопасные поставки природного урана во Францию.

На встрече также были обсуж­дены перспективы укрепления стратегического казахско-французского партнерства в научно-технической сфере, а также в области добычи и переработки редких металлов.

Оrano S.A. – крупная международная французская промышленная компания, лидер атомной промышленности Франции. За 2023 год доходы компании составили 4,8 млрд евро.

Развитие транспортно-логистического комплекса

Также Глава государства принял президента компании CMA CGM Родольфа Сааде. Основной акцент во время встречи был сделан на развитии транспорт­но-логистического комплекса Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна благодаря географическому расположению играет ключевую роль в развитии транзитных маршрутов Восток – Запад, Север – Юг. С целью наращивания объемов грузоперевозок продолжается активная работа по привлечению инвестиций с крупнейшими мировыми компаниями.

Президент выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества с CMA CGM, региональная штаб-квартира которой расположена в Алматы.

На встрече особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечению инвес­тиций в логистическую инфраструктуру Актауского морского порта, а также строительству контейнерных судов для портов в Каспийском море.

CMA CGM (Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime) – одна из крупнейших мировых судоходных компаний, основанная во Франции в 1978 году. Компания имеет глобальную сеть, которая охватывает более чем 600 контейнеровозов и сеть из 400 офисов, работающих в 160 странах. В 2023 году объем
продаж компании составил 47 млрд долларов.

Французское гостеприимство – с теплотой и уважением

После завершения мероприятий в Париже Президент Касым-Жомарт Токаев поделился впечатлениями о визите во Францию.

«Глубоко впечатлен теплотой приема и содержанием своего государственного визита во Францию. Высокой оценки заслуживают договоренности, дос­тигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Искренне благодарю Президента Эмманюэля Макрона за проявленное уважение к народу Казахстана. Пригласил лидера Франции совершить ответный государственный визит в Казахстан», – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Х.

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