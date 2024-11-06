Казахстан – Франция: Новая веха в стратегическом партнерстве

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Доверительный диалог

Государственный визит Касым-Жомарта ­Токаева во Французскую Республику начался с торжественной церемонии встречи в Елисейском дворце.

Главу государства под фанфары военного оркестра встретил Президент Эмманюэль Макрон. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Франции.

Главы государств обошли строй почетного караула, состоящего из военнослужащих республиканской гвардии, воздушно-космических, сухопутных и морских войск. По завершении обхода почетный караул торжественным маршем прошел перед президентами.

Затем состоялось взаимное представление членов официальных делегаций и почетных гостей.

После совместного фотографирования главы государств направились в зал для проведения переговоров в расширенном составе.

Президент поблагодарил Эмманюэля Макрона за теплый прием делегации Казахстана.

– Придаю исключительное значение своему визиту, который знаменует новую веху в стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией. Убежден, эти переговоры, а также принимаемое нами Совместное заявление будут способствовать выводу отношений Казах­стана и Франции на уровень упроченного стратегического партнерства. Пользуясь возможностью, хочу сердечно поздравить Вас с успешным проведением тридцать третьих Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Они стали поистине грандиозным событием в мире спорта, их организация впечатлила своими масштабами и высоким уровнем проведения. Уверен, Ваша страна также блестяще проведет предстоящие в 2030 году двадцать шестые Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности и соглашения, дос­тигнутые в ходе визита Президента Эмманюэля Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.

– Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна – один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. Он также высказал признательность за организацию Национальной выставки Казахстана в легендарном Музее азиатских искусств Гиме.

В завершение Глава государства выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.

В свою очередь Президент Франции отметил важность состоявшихся переговоров, которые придадут дополнительный импульс казахско-французскому сотрудничеству.

– Благодаря Вам в последние годы партнерство между нашими странами значительно укрепилось, – заявил ­Эмманюэль Макрон, обращаясь к ­Касым-Жомарту Токаеву. В ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной коо­перации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-­гуманитарных связей. Состоялся также обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки. ...Кроме того, в саду Елисейского дворца Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели неформальную беседу. Причем на прогулке глав государств сопровождали собаки породы тазы Жюль и Жанна, которых Президент Казахстана подарил французскому лидеру в прошлом году во время его визита в Астану. Плодотворные переговоры, взаимовыгодные договоренности По завершении двусторонних переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль ­Макрон выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации. Прежде всего Президент Казах­стана выразил признательность Эмманюэлю Макрону за приглашение совершить государственный визит и поблагодарил французскую сторону за особое гостеприимство. – Данный визит очень важен для нас. Франция является близким и надежным партнером ­Казахстана в Европейском союзе. За 34 года наши отношения приобрели стратегический характер. Астана и Париж установили политический диалог, основанный на взаимопонимании на всех уровнях. Укрепились связи в торгово-экономической, инвес­тиционной и культурно-гуманитарной сферах. Сформирована четкая договорно-правовая база. Расширилось взаимодействие в рамках международных организаций. Уверен, что наше партнерство, основанное на незыблемой дружбе и взаимной поддержке, будет успешным и в будущем, – заявил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с Президентом Франции была отмечена необходимость развития торгово-экономическо­го сотрудничества. – В прошлом году торговый оборот двух стран составил 4,2 миллиарда долларов. А в этом году мы достигли этого показателя за 9 месяцев. Франция занимает шестое место по объе­му инвестиций в нашу страну. Французские компании, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Air Liquide, Orano, Vicat, Danone, Lactalis, вложили значительные средства в Казах­стан, их общий объем достиг порядка 19,5 миллиарда долларов. Укрепляется взаимодействие в нефтегазовой, горнодобывающей, промышленной, строительной, авиационной, машиностроительной сферах и в здравоохранении, – сказал ­Президент Казахстана. По словам Касым-Жомарта Токаева, стороны уделяют особое внимание сферам «зеленой» энергетики, добыче и переработке редкоземельных материа­лов, климатической повестке, вопросам водного хозяйства, инноваций и искусственного интеллекта. – Недавно в Астане открылось представительство Французского агентства развития. Мы будем оказывать максимальное содействие его работе. Мы также отметили важность развития международных транспортных коридоров. Обсудили вопросы расширения связей в секторе логистической инфраструктуры и перерабатывающей промышленности. Договорились о реализации новых проектов в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения, финансов и туризма. Мы готовы создать благоприятные условия для французских компаний, желающих работать на рынке Казахстана, – отметил Глава государства. Он также подчеркнул, что в рамках визита подписан ряд межправительственных и коммерческих документов (в том числе инвестиционных соглашений), выгодных и отвечающих интересам обеих стран. Президент также указал на важность укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, назвав ее «золотыми узами казахско-французских отношений». – Особое внимание мы уделяем реализации совместных проектов в сферах культуры, образования и науки, археологии, архивов, спорта, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отдельно остановился на расширении контактов между ведущими вузами в области науки и технологий. – В этом году при Казахском национальном педагогическом университете имени Абая откроется филиал Университета Лотарингии. В настоящее время стороны рассматривают вопрос создания казахско-французского университетского центра ­«Люмьер». Кроме того, в ­Астане и Алматы будут построены казахско-французские школы. Были подписаны соответствую­щие документы. Эти школы, несомненно, предоставят молодежи возможность получать образование по самым высоким стандартам. Казахстан готов укреп­лять отношения с вузами и исследовательскими центрами Франции, – сообщил Президент. Говоря о состоявшемся в ходе переговоров обмене мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, Касым-Жомарт Токаев отметил, что и Казахстан, и Франция придерживаются единого мнения: все проблемы необходимо решать мирным и политико-дип­ломатическим путем. Страны договорились объединить усилия на международном уровне и работать вместе. – Скоро состоится форум One Water Summit, – также напомнил Президент. – Мы обсудили ход подготовки к этому саммиту, который проводится по инициативе наших стран. Это будет очень важная диалоговая площадка, которая даст импульс активизации сотрудничества по вопросам изменения климата и «зеленой» экономики. Состоявшиеся переговоры были плодотворными. Этот визит свидетельствует о том, что связи между Казахстаном и Францией приобрели стратегический характер. Надеюсь, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодное сотрудничество поднимется на новый качественный уровень, – заявил Глава государства. В свою очередь Эмманюэль Макрон подчеркнул, что отношения между Францией и ­Казахстаном, с 2008 года вышедшие на уровень стратегического партнерства, на протяжении этого времени доказали свою значимость и актуальность. По его словам, Франция и Казах­стан разделяют схожие взгляды по ключевым региональным и международным проблемам на основе соблюдения Устава ООН, уважения принципа территориальной целостности и защиты прав человека. Президент Франции подчерк­нул важность совместных усилий в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата и борьба с терроризмом. Он также выразил уверенность в том, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений принесет новые возможности для взаимного роста и процветания, создавая основу для устойчивого и продуктивного партнерства на долгосрочную перспективу. По завершении брифинга президенты Казахстана и Франции приняли Совместную декларацию, направленную на укрепление стратегического партнерства. Затем в присутствии глав государств был подписан ряд до­кументов. В их числе Соглашение между правительствами Казах­стана и Франции о реадмиссии и Дорожная карта стратегического партнерства по критическим ресурсам и материалам. Партнерское соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Société Generale S.A. В свою очередь между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и компанией Alstom Transport SA подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве по 6-осным электровозам. Также был подписан Протокол соглашения о сотрудничестве в области археологии между Институтом археологии имени А. Х. Маргулана и Национальным институтом превентивных археологических исследований (INRAP). Как сообщила пресс-служба Президента, в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Париж представителями делегаций двух стран было подписано всего 36 документов, в том числе один межправительственный, 21 межведомственный и 14 коммерческих документов на общую сумму 2,2 млрд долларов. Сокровища Великой степи в музее Гиме После переговоров в Елисейском дворце президенты ­Касым-Жомарт Токаев и ­Эмманюэль Макрон посетили выставку «Казахстан: Сокровища Великой степи», открывшуюся в Музее азиатских искусств Гиме. В экспозиции представлены артефакты, рассказывающие об основных этапах истории Казахстана, являющиеся историко-культурным и археологическим достоянием нашей страны. ­Глава нашего государства выразил искреннюю благодарность ­Президенту Макрону за поддержку инициативы об организации такой выставки. Первая историческая веха представлена в экспозиции скульптурой «Тобольский мыс­литель», относящейся к Ботайской культуре эпохи неолита. Одним из важнейших достижений этого периода стало одомашнивание лошади. Украшения Золотого человека служат яркой иллюстрацией второго периода, отмеченного появлением первых кочевых племенных союзов и протогосударств саков и сарматов. Каменные изваяния (балбалы) повествуют об истории средневекового Казахстана периода тюркских каганатов, а светильники из мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи – об утверждении ислама в казахской степи. Чапан Казыбек-би – о формировании Казахского ханства и становлении современного Казахстана. Фонды музея Гиме, основанного в 1889 году, содержат крупнейшую коллекцию азиатского искусства. Инвестиционные возможности Продолжился государственный визит Касым-Жомарта ­Токаева во Францию встречей с капитанами французского бизнеса. Обращаясь к участникам заседания инвестиционного «круг­лого стола», Глава государства назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран. – Мы рады быть одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Франции в Центральной Азии. На долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%.